El Principado invierte 53.000 euros para acabar con goteras y humedades en la residencia de ancianos de Noreña

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar invertirá 53.191 euros en mejoras en la residencia de Noreña, un centro de titularidad pública y gestión privada con 56 plazas, para solucionar sus problemas de humedad. La obra, que fue adjudicada la semana pasada y cuenta con un plazo de ejecución de trece semanas, permitirá arreglar las goteras y humedades existentes, "lo que mejorará las condiciones de habitabilidad y seguridad del equipamiento", destaca el Principado.

La gerente del organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), Nerea Monroy, ha destacado que “se trata de una intervención necesaria y prioritaria que permite seguir mejorando las condiciones de vida de las personas que habitan el centro y garantizar la seguridad de la instalación”. Ha explicado que esta obra se suma al esfuerzo inversor realizado en 2025 en este centro, cuando el ERA adjudicó doce contratos por 24.305 euros, entre los que figuraban servicios como la siega, la recogida de residuos o el suministro de equipamiento, como una lavadora. “Es una inversión sostenida que demuestra el compromiso inequívoco del organismo con la defensa de los servicios públicos y con una atención digna a las personas mayores”, ha subrayado.

La gerente ha incidido en que “cada euro invertido responde a una prioridad política clara: poner a las personas en el centro”, y ha añadido que, frente a la situación heredada el año pasado, que llegó a poner en riesgo la prestación del servicio, el ERA actuó “con responsabilidad y determinación”. En este sentido, ha recordado que se inició un procedimiento por “incumplimientos culpables contra la anterior empresa adjudicataria y garantizó de manera inmediata la continuidad del servicio mediante un contrato de emergencia, evitando cualquier impacto negativo en la atención a los residentes”.

Líneas rojas

“Esta decisión no fue casual, sino el resultado de una forma de gobernar: intervenir cuando es necesario, asumir responsabilidades y no dejar a nadie atrás”, ha señalado Monroy. Desde el primer momento, el ERA marcó “dos líneas rojas irrenunciables, que las personas mayores pudieran seguir viviendo en su la residencia y que la plantilla mantuviera sus puestos de trabajo, es decir, se protegió a quienes más lo necesitan y se dio estabilidad a los profesionales, demostrando que lo público funciona cuando se gestiona con compromiso”, ha añadido.

La gerente ha remarcado que “el Gobierno de Asturias no mira hacia otro lado ante los problemas: actúa, invierte y garantiza derechos. Esa es la diferencia entre quienes creemos en los servicios públicos y quienes los ponen en peligro”.

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Con estas actuaciones, y con las que se seguirán impulsando, no solo se mejoran las instalaciones, sino que, según ha afirmado la Monroy, “se lanza un mensaje claro: la atención a las personas mayores es una prioridad política de primer nivel, un compromiso con Noreña, con sus vecinos y vecinas y con un modelo de sociedad que cuida, protege y respeta a quienes lo han dado todo”.