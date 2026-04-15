Juan Ignacio Ocaña recibirá el Premio Nacional de Periodismo en las Fiestas del Picadillo de Noreña

La Cofradía del Sabadiego de Noreña entregará el sábado 25 de abril el Premio Nacional de Periodismo a Juan Ignacio Ocaña, presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Será como parte de las fiestas de San Marcos, en las que al día siguiente se distribuirán los títulos de cofrades de honor a siete personas relevantes, así como a cinco cofrades de número.

Como previa de las fiestas, el viernes 24 habrá a las 12.30 horas la ofrenda floral a la estatua de Pedro Alonso. Por la noche, la música será protagonista a las 20.00 horas en el Quiosco con “Elderly brothers” y a las 22.00 horas en la plaza de La Cruz con “Lorima Latín”

El sábado empezará con el pregón de Elvira Fernández, alcaldesa de la localidad salmantina de Candelario, desde de las 13.00 horas, en un acto en el kiosco de la música, donde se entregará también el premio de Chacinera mayor a Manolita Vallina Prieto y el Nacional de Periodismo a Juan Ignacio Ocaña, presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Su trayectoria comenzó en Radio España y Televisión Española en Madrid. En su carrera ha destacado también por ser director, ajustador y adaptador de series documentales tan emblemáticas como "Planeta azul", "Planeta tierra", "A la caza" o "África salvaje".

Cofrades de honor y de número

La jornada del sábado tendrá actividades infantiles, a las 18.00 horas, con una “Holi party”. El cierre llegará con la verbena desde las 21.30 horas, con las orquestas “Pasito show” y “Versus”.

El domingo 26, a las 13.00 horas en el kiosco de la música, se celebrará el XXXIII Capítulo de la Cofradía de Damas y Caballeros del Sabadiego, con los cofrades de honor, que en esta ocasión recaerán en la periodista Luján Argüelles, el cómico Joaquín Pajarón, el chef Nacho Manzano, el músico Juan Carlos Rubiera, la actriz María Cotiello, el traumatólogo Antonio Maestro y el presidente del Ochote de Asturias, Ramón González.

Además, también se galardonarán como cofrades de número a Clara Vandendorpe Otero, José Luis Álvarez Menéndez, Víctor García de la Cruz, José Fernando Suárez Otero e Iván Fernández García.

Las fiestas contarán con un concierto de la Banda de Música “Tomás Bretón” de Salamanca y la del Condado de Noreña ese mismo domingo desde las 14.00 horas, y otra actuación de “Fl Covers” a las 20.00 horas en el kiosco de la música.

Para el lunes, la conclusión festiva llegará con el concierto de la Banda de Gaitas, Cornetas y Tambores del Regimiento “Cabo Noval” Príncipe nº3 desde las 13.00 horas y el broche musical desde las 19.30 horas de "Fernando Boomer".