Los alumnos de la escuela rural de El Valle (Carreño) y usuarios del CAI de Candás comparten una jornada de radio y taller floral

El alumnado de la Escuela Rural Mirta Morán, en la parroquia de El Valle (Carreño), participó en una actividad conjunta con personas adultas con discapacidad intelectual de Carreño y Gozón usuarias del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Candás, gestionado por FASAD. La jornada se planteó como una experiencia de convivencia y aprendizaje compartido, centrada en la participación activa y el intercambio entre generaciones.

Uno de los ejes principales fue un taller de radio promovido por el propio centro de Candás. Durante la actividad, varios usuarios ejercieron como entrevistadores y conversaron con Mirta Morán, docente jubilada y vecina de Guimarán que da nombre al colegio. Morán, con más de cuatro décadas de trayectoria en la enseñanza, mantiene su colaboración como voluntaria en el centro mediante talleres de lectura, creatividad y actividades lúdicas.

El espacio radiofónico incluyó también entrevistas al alumnado y al actual equipo docente, en una dinámica orientada a poner en valor el papel de la escuela rural, la memoria educativa y la relación del centro con su entorno social.

La programación continuó con un taller floral intergeneracional. Cada escolar acompañó a uno de los participantes adultos en la elaboración de marcos decorativos con flores recogidas en el entorno próximo. La actividad se centró en el trabajo cooperativo, la creatividad y el intercambio de habilidades, a partir de la elección de colores, aromas y composiciones.

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La experiencia fue valorada positivamente por los organizadores y por el centro educativo, que la sitúan como un ejemplo de colaboración entre ámbito educativo y social en el territorio.