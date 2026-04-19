Nava distingue a sus mejores deportistas y clubes en su gala anual

La Casa de Cultura Marta Portal de Nava fue el escenario este viernes por la noche de la celebración XVI Gala del Deporte del concejo, en la que se distinguió a los mejores deportistas y clubes, con especial mención para el atleta Sergio Plata, que se llevó el título de “Mejor Deportista”, tras proclamarse Campeón de España Universitario y formar parte del equipo español de relevos que fue Campeón de Europea 4x400.

En la gala estuvo presente el alcalde de Nava, Juan Cañal, así como la directora general de Deportes del Principado de Asturias, Manuela Fernández Ena.

El resto de distinciones recayeron en la gimnasta María Valdés, campeona de Asturias infantil, y con el mérito de “Mejor Deportista Joven”. La Escuela de Fútbol Nava obtuvo el título de “Mejor Club”, por el ascenso en 2025 de tres de sus equipos, el prebenjamín, alevín e infantil. Y para Roberto Llamedo fue el logro de “Mejor Trayectoria Deportiva” por conseguir varios títulos de Campeón de España en las modalidades de Duatlón Media Distancia en Graus, Duatlón Cross Sprint en Calahorra, Duatlón Olímpico en Cáceres y Triatlón sprint en Calahorra.

Noticias relacionadas

El acto sirvió también para entregar en esta ocasión tres menciones especiales. Recayeron en Naya Cueva, del Club Juventud Atlética Nava, como “joven promesa del atletismo con prometedores resultados en esta temporada 2025”; el Club Europa de Nava de fútbol, “por su ascenso de categoría en la temporada 2025 a Primera Asturfútbol; y en los judocas Yago Gutiérrez y Rodrigo Santos “por su trayectoria deportiva vinculada al Club Judo Astures en Nava”.