Zapico comparte "ideológicamente" el plan de la Universidad para Perlora, pero avisa que su desarrollo debe ser "viable económicamente"

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, reconoció este martes que comparte “ideológicamente” el planteamiento que el informe de la Universidad de Oviedo, encargado por el sindicato Comisiones Obreras (CC OO), realiza sobre el futuro desarrollo de la Ciudad de Vacaciones de Perlora, en cual pide más equilibrio entre el desarrollo turístico y la conservación patrimonial. Sin embargo, recuerda que cualquier opción que finalmente se lleve a cabo debe ser viable “económica y socialmente”.

El Principado está trabajando actualmente en la propuesta definitiva del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), que espera pueda ver la luz "en próximas semanas" y que deberá definir cuáles serán los usos futuros que desde la Administración regional se permitirá dar a este complejo.

“La directora general de Urbanismo, Laura López, está trabajando de manera coordinada con la consejería de Hacienda (titular de los terrenos) y con la de Turismo (parte esencial del futuro de Perlora) en la redacción del Plan Especial. También con el Ayuntamiento de Carreño”, explicó Zapico.

En ese sentido, remarcó que “se están analizando muchísimas opciones, que tienes que ser viables económicamente y socialmente”.

Mantener la actividad todo el año

El planteamiento con el que actualmente trabajan tanto el Principado como el Ayuntamiento consiste en conceder a Perlora un uso principal de alojamiento turístico, complementado con actividades terciarias como hostelería, comercio u oficinas, con el objetivo de mantener actividad durante todo el año. El plan también prevé adaptar el viario a nuevos criterios de movilidad, dar más protagonismo al peatón y permitir nuevas edificaciones dentro de un modelo que mantiene formalmente la idea de ciudad jardín.

El objetivo es convertir el complejo en una inversión atractiva para las empresas, puesto que la fórmula planteada para su desarrollo consiste en una concesión de explotación a largo plazo ante la imposibilidad del Principado de asumir en solitario la inversión que requeriría su recuperación.

Esta búsqueda de la rentabilidad, sin embargo, no está reñida con la conservación del patrimonio. El plan regional protegerá un ejemplar de cada una de las 31 tipologías de edificaciones existentes y favorece la conservación de las demás viviendas. No obstante, se permitirá la construcción de edificaciones de nueva planta en el mismo sitio que ocupaba el anterior chalet siempre que esta decisión esté bien motivada de acuerdo con la normativa vigente.

El informe de la Universidad de Oviedo, por el contrario, detecta la ausencia de una apuesta clara por usos recreativos y deportivos, tradicionalmente ligados a Perlora, y advierte de carencias en aspectos como la planificación turística integral o la participación ciudadana.

Muchas propuestas, pero ninguna viable

La Ciudad de Vacaciones de Perlora fue durante décadas motor económico tanto de Carreño como de Asturias, pero con la llegada de la democracia entró en un declive que acabó por culminarse en 2006 con su cierre definitivo. Desde entonces son muchas las voces que han venido reivindicado al Gobierno asturiano un plan viable y definitivo para su recuperación.

También son muchas las iniciativas privadas que se han puesto sobre la mesa. Incluso el hijo pequeño de la empresaria Alicia Koplowitz y de su exmarido, Alberto Cortina, Pelayo Cortina, con negocios en el sector turístico, planteó instalar en el complejo un camping de alto standing. Pero ni esta, ni otras tantas propuestas, acabaron por consolidarse. Perlora sigue esperando su nueva vida, y los vecinos esperan que esta sea la definitiva.