El PP denuncia el "abandono durante años" de la residencia de ancianos de Noreña y exige "intervenciones urgentes"

Una situación "insostenible". El Partido Popular (PP) ha denunciado este miércoles el estado de la residencia de ancianos del ERA en Noreña, donde, subrayaron la diputada autonómica Beatriz Polledo y el portavoz local del PP, Ascanio González, concurren problemas estructurales derivados de "años de dejadez y falta de mantenimiento".

Durante su comparecencia ante las puertas del centro Polledo criticó la gestión del Gobierno del Principado al considerar que "el relato oficial sobre el modelo de cuidados no se corresponde con la realidad". En este sentido, detalló una serie de deficiencias en el edificio, entre ellas goteras, humedades y filtraciones de agua que, según indicó, obligan a recurrir a soluciones provisionales en días de lluvia. También mencionó averías en persianas y timbres de aviso, así como el cierre de cinco habitaciones dobles debido al mal estado de las instalaciones.

La parlamentaria popular cuestionó el reciente anuncio del ERA para acometer obras en la residencia por importe de 53.000 euros, que calificó de "tardío e insuficiente". A su juicio, las actuaciones previstas "no responden a la magnitud del deterioro" y reclamó una inversión mayor que permita una rehabilitación integral del inmueble.

Escasa ejecución

En términos presupuestarios, Polledo aseguró que de los 27 millones de euros consignados para el ERA en la actual legislatura (2023-2025), "apenas se han ejecutado dos millones", lo que, en su opinión, evidencia "la incapacidad del Ejecutivo para gestionar sus propios recursos".

El PP también puso el foco en la situación asistencial del centro. Actualmente la residencia cuenta con 42 usuarios pese a disponer de 56 plazas, una reducción atribuida al cierre de habitaciones. Este hecho contrasta, según señalaron, con la existencia de más de 3.000 personas en lista de espera para acceder a una plaza pública en Asturias y cerca de un centenar de solicitudes activas para el centro de Noreña.

Ante esta situación, los populares reclamaron "actuaciones urgentes" que permitan recuperar las condiciones adecuadas del servicio, reabrir las estancias clausuradas y establecer un calendario de inversiones. Asimismo, anunciaron que trasladarán estas cuestiones a la próxima Comisión Parlamentaria, donde pedirán explicaciones a la consejera competente.

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Polledo concluyó que el caso de Noreña "no es aislado", sino que, a su juicio, refleja una problemática extendida en la red pública de residencias del Principado.