La Asociación Río Espasa exige la protección total de las 140 edificaciones de la Ciudad Residencial de Perlora

La Asociación de Vecinos "Río Espasa" considera necesaria la protección de la totalidad de las 140 edificaciones, especies de vegetación y espacios públicos que se conservan en la Ciudad Residencial de Perlora, en Carreño, cerrada desde 2006. Una postura en línea con el informe de la Universidad de Oviedo, encargado por Comisiones Obreras, en el que plantean dudas sobre la aplicación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) consensuado entre el Principado y el Ayuntamiento. El estudio muestra su disconformidad con que se priorice la rentabilidad económica en la recuperación del complejo y echa en falta una mayor apuesta por la conservación patrimonial, el enfoque hacia un turismo social como el que tuvo antaño y los usos recreativos y deportivos que tenía en su origen.

"En las alegaciones que hemos presentado al PEPRI, la asociación pide la protección de la totalidad de la Ciudad Residencial de Perlora. El PEPRI propone conservar una treintena de inmuebles. Es decir, uno de cada una de las tipologías de los aproximadamente 140 chalets que aún quedan, pues de los 174 iniciales, más de 30 se han derribado", señala la entidad vecinal.

El colectivo se muestra muy crítico con el PEPRI, ya que consideran que "puede que sea un plan, puede que sea especial, pero no es de protección". En esa línea señalan la falta de mantenimiento del complejo desde su clausura en 2006 y contradicen el análisis de la Universidad de Oviedo en este punto: "Se dice en el informe que el mantenimiento ha sido mínimo. No es cierto, ha sido nulo. No se han mantenido las edificaciones ni los setos ni muchos de los árboles ¿Cómo va a lograr el Principado mantener la idea de Ciudad Jardín?", cuestiona la asociación Río Espasa.

También critica otro dato del informe de la Universidad, en el que se señala que el recinto entró en declive con la llegada de la democracia y los cambios sociales y económicos: "No fue esa la razón. Entró en declive al pasar a manos del Principado por el nulo interés en su explotación y conservación". El colectivo vecinal lleva dos décadas denunciando el abandono del recinto y, de hecho, una de sus últimas reivindicaciones es que los aseos públicos cercanos a la playa de Perlora llevan cerrados desde agosto de 2024.

Pese al cierre de la Ciudad Residencial de Perlora en 2006, el espacio es utilizado de forma informal como zona de paseo y ocio y son muchos los que en verano pasan el día para disfrutar del arenal de Perlora. Por ello la asociación exige que se mantengan los espacios públicos y vegetación, así como defienden la conservación del patrimonio arquitectónico.

En ese sentido, una de las cuestiones que plantea el estudio de la Universidad de Oviedo es explorar modelos que refuercen el carácter social del enclave, en línea con su origen, y que combinen la actividad turística con otros usos como equipamientos culturales, espacios de memoria, vivienda o iniciativas de ocio y naturaleza.

El alcalde de Carreño, Ángel García, se pronunció este miércoles al respecto del informe de la Universidad. "Nadie puede estar en desacuerdo con cualquier propuesta que fomente el turismo social. He recibido a la delegación de CCOO encabezada por José Manuel Zapico y sus ideas son compartidas por nosotros, pero la realidad se impone y no hay recursos para llevarlas a cabo. La idea es buena, indudablemente, pero no hay respaldo económico detrás", señaló.

Enfatizó que "lo necesario y urgente en este momento es acabar con el abandono de la ciudad residencial de Perlora, ponerla en marcha y que sea un motor económico para Carreño y Asturias, aportando un buen número de puestos de trabajo. Eso es lo principal, dar actividad a las instalaciones y crear empleo. Más allá de eso, seguiremos compartiendo ideas y trabajo con CCOO y otras Administraciones para fomentar el turismo social, pero el primer paso es dar vida a Perlora", añadió.

Usos deportivos

Uno de los afectados por los cambios que propone el PEPRI es el Club Deportivo Victoria de Perlora, que lleva 47 años emplazado en el recinto. Para su presidente, José Antonio Prendes, "es surrealista que una actividad deportiva, que es positiva y sana, no encaje en el proyecto para Perlora, seré un romántico pero se me cae el alma a los pies", afirma.

El plan del Principado es crear un nuevo campo de fútbol en la localidad, algo que en opinión de Prendes es un gasto "innecesario". "Nos riegan las orejas con que el Ayuntamiento va a ceder unos terrenos al Principado y nos dieron la palabra de que harían unas nuevas instalaciones, eso es así, tenemos su promesa, pero la verdad es que no nos gustaría marchar de Perlora", señala.

Alega que llevan manteniendo de forma "impecable" las instalaciones el cierre de la ciudad vacacional y les gustaría quedarse "porque llevamos años cuidándolo y mejorándolo, dentro del desierto que es aquello somos un oasis". Además, Prendes indica que ocupan tan solo 10.000 de los 300.000 metros cuadrados que tiene la ciudad residencial de Perlora, lo que a su juicio no supone un impedimento para el desarrollo de la actividad privada turística.

Compartir instalaciones

"Nosotros a primeros de junio acabamos y no empezamos hasta septiembre, por lo que si quisieran usar las instalaciones estaríamos dispuestos a compartirlas durante los meses de verano", propone. Además, destaca el impacto económico que tiene en Perlora el fútbol: "No se dan cuenta de la cantidad de equipos que vienen, familias enteras que pasan el día aquí y generan una ganancia".

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural "Los Serondos" de Perlora, Miguel Alonso, considera que cada proyecto o propuesta para la ciudad de vacaciones "son globos sonda, no creo que vaya a prosperar nada, no veo capacidad política ni de unos ni de otros para hacer nada, es todo irreal".

De hecho, Alonso sospecha que la actividad deportiva y sociocultural terminará desapareciendo de la ciudad residencial de Perlora si avanzan los planes previstos y no hay una modificación. "Si algún día se llega a hacer cualquier intervención allí va a ser con fines económicos y ahí la parte cultural no tiene mucha aplicación, lo que pretenden es alquilarlo durante años a una empresa que, lógicamente, tiene que sacar sus resultados económicos y no se va a preocupar de temas deportivos o culturales".

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Con todo, el presidente de "Los Serondos" duda de que se vaya a ejecutar el proyecto a corto o medio plazo, "lo veo lejano, pero bastante lejano y creo que lo que ocurre es que no saben muy bien qué hacer".