El Auditorio de Pravia acoge el XXXII Ciclo de Música Coral en Primavera
La cita, los sábados 18 y 25 de abril, es en ambos casos a las 20.00 horas
Pravia acoge el XXXII Ciclo de "Música Coral en Primavera" que se desarrolla los sábados 18 y 25 de abril, en ambos casos a las 20.00 horas en el Auditorio José Barrera.
El día 18 actúa el Coro Errante, de la Comarca de la Sidra, y el Coro Cantemos, de Salvatierra de Miño (Pontevedra). Y el día 25 el Laureado Coro Santiaguín (Langreo) y la Coral Polifónica Santiago López (Pravia).
El ciclo, organizado por el Ayuntamiento de Pravia en colaboración con el Principado, ya se inició el pasado 11 de abril con el recital de la Coral Polifónica Piloñesa y del Coro La Flor, de Pola de Lena.
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