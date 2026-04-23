El Auditorio de Pravia acoge el XXXII Ciclo de Música Coral en Primavera

Pravia acoge el XXXII Ciclo de "Música Coral en Primavera" que se desarrolla los sábados 18 y 25 de abril, en ambos casos a las 20.00 horas en el Auditorio José Barrera.

El día 18 actúa el Coro Errante, de la Comarca de la Sidra, y el Coro Cantemos, de Salvatierra de Miño (Pontevedra). Y el día 25 el Laureado Coro Santiaguín (Langreo) y la Coral Polifónica Santiago López (Pravia).

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El ciclo, organizado por el Ayuntamiento de Pravia en colaboración con el Principado, ya se inició el pasado 11 de abril con el recital de la Coral Polifónica Piloñesa y del Coro La Flor, de Pola de Lena.