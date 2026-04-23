La campeona de artes marciales Merche García, rumbo a México para participar en una concentración deportiva
Pasará el mes de mayo en uno de los centros de entrenamiento más avanzados del mundo, el UFC Performance Institute
Sariego vivió este jueves una emotiva despedida a una de sus vecinas más prometedoras. La campeona de artes marciales Merche García tuvo un acto de despedida por parte de los alumnos del colegio Salvador Vega Berros antes de emprender viaje hacia México, donde iniciará una concentración de alto nivel junto a su representante, Álex Caballero.
La joven, nacida en Vega (Sariego) en 2008, se ha convertido en uno de los nombres emergentes de las artes marciales mixtas en España. A sus 17 años, su trayectoria ya incluye hitos poco habituales incluso en categorías superiores. Formada en el Bandog Fight Club de Gijón, Merche ha competido en disciplinas como MMA, judo, sambo, grappling y jiu-jitsu brasileño, consolidando un perfil deportivo muy completo.
Su irrupción internacional llegó en 2023, cuando con tan solo 15 años se proclamó campeona del mundo júnior de MMA en Abu Dhabi en la categoría Youth B de 67 kilos, convirtiéndose en la primera española en lograrlo. Lejos de ser un éxito puntual, en 2024 revalidó el título mundial de la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (IMMAF), esta vez en la categoría A del peso ligero (70,3 kg), tras imponerse por decisión unánime a la uzbeka Rozikova.
El siguiente paso en su carrera la llevará durante el mes de mayo a uno de los centros de entrenamiento más avanzados del mundo, el UFC Performance Institute, donde trabajará con algunos de los mejores luchadores y técnicos del panorama internacional bajo el paraguas de la Ultimate Fighting Championship.
La despedida en el colegio Salvador Vega Berros reflejó el orgullo de todo un concejo por su joven campeona, que no solo destaca por sus logros deportivos, sino también por su creciente proyección mediática. No hace mucho fue la estrella del programa La Revuelta de Broncano. Entre aplausos, abrazos y muestras de cariño, Merche puso rumbo a una nueva etapa clave en su carrera, con la mirada puesta en seguir creciendo y consolidarse en la élite de las artes marciales mixtas.
Sariego, mientras tanto, seguirá muy de cerca cada paso de una deportista que ya ha hecho historia y que ahora afronta uno de los mayores retos de su prometedora trayectoria.
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