Adepas inicia la fiesta en Noreña: San Marcos, el picadillo y el sabadiego son los protagonistas durante todo el fin de semana

El artista valenciano Mariano Benlliure dejó plasmado para la posteridad en Noreña a uno de los grandes prohombres de la Villa Condal, Pedro Alonso. Responsable, entre muchas otras obras, de la traída de aguas al casco urbano y las escuelas de la Fundación Rionda-Alonso, su figura seria permanece estoica en el tiempo en el centro de Noreña. Pero cuando llegan las fiestas de San Marcos, la estatua revive con capa, montera picona, flores a sus pies y una lectura de poemas. Es la señal de que el municipio estalla en fiestas con el picadillo y el sabadiego como templos gastronómicos, y los encargados de ello son cada año los usuarios de Adepas, la Asociación Pro Ayuda a Personas con Discapacidad de Asturias.

Un grupo entusiasta de colaboradores de las fiestas que en cada edición se suman gustosos al pistoletazo de salida con una ofrenda floral y una declamación pública: este año el poema elegido fue "Nunca te duermas", de Miguel Granda Cué, y con él, la folixa ya está oficialmente en marcha. De hecho la jornada de este viernes concluyó con dos actuaciones musicales: los Elderly Brothers, en el quiosco de la música, y Korima Latin en la plaza de La Cruz.

Este sábado será una de las jornadas centrales de las fiestas. La recepción de autoridades y de la Cofradía de Damas y Caballeros del Sabadiego dará paso al tradicional desfile hasta el quiosco de la música, acompañado por la Banda de Gaites Villa y Condau de Noreña. Allí tendrá lugar el pregón, que este año correrá a cargo de la alcaldesa de Candelario (Salamanca), Elvira Fernández Gómez, así como la entrega del título de Chacinera Mayor a Manolita Vallina Prieto.

En el marco de este acto se hará entrega también del Premio Nacional de Periodismo "Condado de Noreña", que en esta edición ha querido reconocer la trayectoria de Juan Ignacio Ocaña Saornil, presidente de la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos), por su contribución al ámbito de la comunicación pública.

La jornada incluirá asimismo la entrega del Premio de Redacción Infantil "José Alfredo Colunga", sesión vermú con música tradicional, una Holi Party infantil en los jardines del Ayuntamiento y una gran verbena nocturna con las orquestas Pasito Show y Versus.

El domingo, día grande de San Marcos, comenzará con la recepción de cofradías y autoridades y el desfile hasta la iglesia parroquial de Santa María, donde se celebrará la misa solemne en honor al patrón, cantada por el Orfeón Condal. Este año además coincide con el paso de la Vuelta Ciclista a Asturias por el centro de Noreña, con lo que la animación está garantizada. A continuación tendrá lugar el XXXII Capítulo de la Cofradía de Damas y Caballeros del Sabadiego, uno de los actos más emblemáticos de la fiesta.

Durante este capítulo se incorporarán como nuevos integrantes de número Clara Vandendorpe Otero, José Luis Álvarez Menéndez, Víctor García de la Cruz Nájera Alesón, José Fernando Suárez Otero e Iván Fernández García.

Damas y caballeros

Además, recibirán la distinción de Damas y Caballeros de Mérito María Cotiello Pérez, actriz de cine, teatro y televisión; José Carlos Rubiera Tuya, profesor, músico, escritor y miembro de la Academia de la Llingua Asturiana; el chef Nacho Manzano, referente de la alta cocina española; Antonio Maestro Fernández, reconocido traumatólogo deportivo; Ramón González Camino, presidente del Ochote Asturias de La Fresneda; la comunicadora Luján Argüelles Álvarez, y el humorista Joaquín Parajón.

La programación dominical se completará con un intercambio musical entre las bandas Tomás Bretón, de Salamanca, y Condado de Noreña; juegos tradicionales y de gran formato para toda la familia y la actuación del grupo Fl Covers.

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Las celebraciones concluirán el lunes 27 con un concierto de la Banda de Gaitas, Cornetas y Tambores del Regimiento Cabo Noval, actividades infantiles en el parque de Los Riegos y la actuación musical de Fernando Boomer, poniendo el broche a cuatro jornadas en las que Noreña volverá a reivindicar su identidad festiva y gastronómica en torno al sabadiego y a San Marcos.