El paraíso abre en mayo en la Comarca de la Sidra: paseos, gastronomía y hasta un taller astronómico para atraer visitantes a la floración del manzano

Como el Valle del Jerte con sus cerezos, la Comarca de la Sidra se tapiza estos días de flores en sus abundantes pumaradas, convertidas la próxima semana, del del 1 al 3 de mayo en uno de los grandes escaparates del turismo de naturaleza en Asturias. La XVII edición de la Semana de la Floración del Manzano aspira a atraer, como en ediciones anteriores, a miles de visitantes en busca de colores, olores y sabores, con un programa de actividades gratuito y abierto a todos los públicos, con reserva previa.

Los seis concejos que integran la Comarca (Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa) acogerán durante tres jornadas un completo programa que combina rutas interpretadas entre pumaradas en flor, talleres vinculados a la cultura sidrera, propuestas divulgativas y actividades singulares como un novedoso taller de astronomía para anticipar el eclipse solar previsto para el próximo verano.

La iniciativa está integrada en el club turístico "España en Floración", del que también forman parte destinos como Valle del Jerte o Brihuega, y ofrece una oportunidad para contemplar en su máximo esplendor los paisajes de manzanos en flor y para profundizar en la cultura sidrera asturiana, reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Programa de actividades

El programa comenzará el viernes 1 de mayo con la actividad "Eclipse Floral: magia en el cielo de los manzanos", un taller de Astronomía que se desarrollará a las 12.00 horas en el área recreativa de Peñacabrera (Cabranes). Con una duración aproximada de hora y media, propone descubrir el cielo desde el paisaje de las pumaradas y preparar al público para vivir el eclipse solar que atravesará esta zona sidrera el próximo verano.

La jornada continuará por la tarde, a las 17.00 horas, con "Paseando entre manzanos en el Valle Saregano", una visita guiada a una pumarada en flor en el concejo de Sariego, con salida frente a la Casa de Cultura de Vega. La propuesta permitirá conocer de cerca las características del cultivo del manzano y la tradición vinculada a la producción sidrera.

El sábado 2 de mayo concentrará buena parte de la programación. A las 11.00 horas comenzará en Playa de La Griega (Colunga) la ruta interpretada "Una vuelta a la manzana entre el mar y la montaña", un itinerario senderista de dos horas y media entre paisajes costeros y pumaradas en flor.

Ya por la tarde, a las 16.00 horas, el Museo de la Sidra (Nava) acogerá "Maestros del Escanciado", una clase práctica y visita guiada para acercarse al ritual y la técnica del escanciado y al patrimonio cultural ligado a la sidra.

Ese mismo día, a las 17.00 horas, tendrá lugar también "Paseando entre manzanos en tierras maliayas", una nueva visita guiada por pumaradas en flor en el concejo de Villaviciosa, con salida frente a la ermita de Santiago, en Les Vieyes, San Justo.

La programación concluirá el domingo 3 de mayo con "Paseando entre manzanos en paisajes yerbatos", otra ruta interpretada en Bimenes, con inicio a las 11.00 horas frente a la iglesia de San Julián.

Todas las actividades son gratuitas, cuentan con plazas limitadas y requieren inscripción previa a través de la web oficial de la comarca. La organización recuerda además que algunas propuestas implican desplazamientos a pie o en vehículo por cuenta de los participantes.

Naturaleza y patrimonio

Con diecisiete ediciones celebradas, la Semana de la Floración del Manzano se ha consolidado como una de las grandes citas de promoción turística de la comarca, uniendo paisaje, gastronomía, tradición y patrimonio rural en torno a la floración primaveral de los manzanos.

La presentación oficial del programa tuvo lugar este viernes en una pumarada en flor de Cabranes, en un acto que reunió a los alcaldes de los seis municipios de la mancomunidad, encabezados por su presidente, Juan Antonio González, junto a representantes del Consejo Regulador de la D.O.P. Sidra de Asturias, Campoastur, el SERIDA y la Dirección General de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural del Principado.

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El evento busca así poner en valor el territorio sidrero como destino turístico ligado a la naturaleza y a una identidad cultural propia. En plena primavera, la comarca se viste de flores para disfrutar del puente festivo entre pumaradas, senderos, cultura sidrera y gastronomía local.