El Sabadiego reina en Noreña y encumbra al periodismo en tiempos difíciles: "Debemos ser críticos"

Noreña, villa chacinera y capital del buen comer, rinde homenaje desde este sábado a dos de sus exquisiteces gastronómicas: el picadillo y el sabadiego, ese embutido que nació pobre y que ha acabado encumbrado en la cocina. Las fiestas de San Marcos llenaron la Villa Condal en una primera sesión de tradición, identidad local y gentío, en una de sus celebraciones más queridas y jaleadas.

Público asistente a la primera sesión de la fiesta de San Marcos.

La fiesta comenzó con la recepción oficial y el posterior desfile hasta el quiosco de la música, acompañado por la Banda de Gaites Villa y Condau de Noreña. El presidente de la Orden del Sabadiego, Alfonso Jaquete, hizo los honores para recordar a "autoridades, señoras y señores, vecinos, amigos y allegados" que en Noreña "ya sabemos que al final siempre somos más de los que cabemos" en una celebración que constituye "uno de esos momentos en los que el pueblo se junta, se reconoce y, de paso, va abriendo el apetito".

La fiesta contó este año con la alcaldesa de Candelario, Elvira Fernández Gómez, como pregonera, en virtud de los muchos vínculos históricos y culturales entre ambas localidades: "Desde Candelario os miramos con admiración y en complicidad porque sabemos lo que cuesta mantener vivo un legado así", indicó, antes de evocar recuerdos personales y la tradición compartida de la chacina: "Aquí celebráis algo que también sentimos como nuestra fiesta", apuntó, para concluir con un deseo dirigido al futuro: "Que nunca falten motivos para reuniros, que nunca se pierda el sabor de lo auténtico".

Uno de los momentos más destacados fue la entrega del Premio Nacional de Periodismo "Condado de Noreña" a Juan Ignacio Ocaña Saornil, presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión (Forta), quien expresó su gratitud y reivindicó el papel del periodismo. "Recibir un premio de estas características me parece el momento más adecuado para poner en valor no solo mi trabajo, sino el de toda la comisión ejecutiva de la federación", toda vez que "corren tiempos difíciles, complejos". Ocaña defendió la función crítica de los medios: "Nuestra obligación es contrastar las informaciones y contarlas a todo el mundo, estamos obligados a ser críticos con el poder", subrayó entre aplausos.

El programa incluyó además la entrega del título de Chacinera Mayor a Manolita Vallina Prieto, una de las más veteranas del municipio. Nacida en la localidad sierense de La Moñeca en 1940, dedicó toda su vida a trabajar en el sector y a cuidar de su familia.

Cerró las intervenciones la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, quien ensalzó el valor cultural de la gastronomía local y el arraigo de estas celebraciones: "Aquí no se hace embutido, se hace arte", reivindicó. La regidora destacó la importancia de preservar las raíces en un mundo cambiante: "Defender lo auténtico frente a lo efímero", subrayó, porque la fiesta "no solo honra el pasado, sino que impulsa el presente y abre caminos hacia el mañana".

En el transcurso del acto se entregó también el Premio de Redacción Escolar "José Alfredo Colunga·, que recayó en Loreto Cabeza y Moisés Puerta, alumnos del colegio Colegio Nuestra Señora de Covadonga, y también hubo un momento para el recuerdo al chacinero noreñense Petronio González, fallecido recientemente. Su mujer y su hija subieron al quiosco emocionadas para recibir el aplauso de sus vecinos.

Y animada por el buen tiempo, Noreña se desbordó acto seguido en una sesión vermú con música tradicional, una Holi Party infantil y la verbena nocturna con las orquestas Pasito Show y Versus.

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Las celebraciones continúan este domingo con el XXXII Capítulo de la Cofradía de Damas y Caballeros del Sabadiego. Serán distinguidos María Cotiello, actriz de cine, teatro y televisión; Carlos Rubiera, profesor, músico, y escritor; el chef Nacho Manzano; Antonio Maestro, traumatólogo; Ramón González Camino, presidente del Ochote de La Fresneda; la comunicadora Luján Argüelles , y el humorista Joaquín Parajón.