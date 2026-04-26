Noreña reivindica el Sabadiego, "identidad, tradición y cultura"

Noreña, tierra de chacina y amor por lo propio, bien puede presumir de levantar pasiones entre todos los que conocen la Villa Condal, sea ahora por primera vez o por estrecha vinculación personal o emocional desde hace tiempo. Así quedó de manifiesto este domingo con la celebración del XXXII Capítulo de la Cofradía de Damas y Caballeros del Sabadiego, uno de los actos centrales de las fiestas de San Marcos que cada año se convierte en un acto de amor por la tradición con los nombramientos de nuevos Caballeros y Damas de Número y de Mérito.

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Tras la recepción de cofradías y autoridades en los Jardines del Ayuntamiento y el desfile hasta la iglesia parroquial de Santa María, acompañados por la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo" y con la presencia del líder del PP regional, Álvaro Queipo, la Villa celebró la misa solemne cantada por el Orfeón Condal antes de dar paso al capítulo.

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El acto distinguió este año como Caballeros y Damas de Número a Clara Vandendorpe, José Luis Álvarez, Víctor García de la Cruz, José Fernando Suárez e Iván Fernández . Y como Damas y Caballeros de Mérito fueron nombrados la actriz María Cotiello, el músico y escritor José Carlos Rubiera, el chef Nacho Manzano, el traumatólogo del Sporting Antonio Maestro, el presidente del Ochote de La Fresneda Ramón González Camino, la presentadora televisiva Luján Argüelles, el humorista Joaquín Pajarón, la alcaldesa de Candelario Elvira Fernández y Juan Ignacio Ocaña, presidente de la Federación de Organismos de Radio y Televisión, en una ceremonia en la que los nuevos miembros dejaron testimonios de memoria, humor, reivindicación y, sobre todo, de afecto por Asturias.

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"Se dice a veces que el sabadiego era cosa de pobres, pero es identidad, tradición y cultura", reivindicó María Cotiello, habitual de numerosas series televisivas y que este domingo desveló un dato poco conocido: durante un curso ejerció como profesora en el IES de Noreña.

El vínculo entre producto y territorio está siempre presente en el caso de Nacho Manzano, quien recordó cómo "en casa siempre hubo samartín" y cómo desde niño conoció la elaboración del embutido. "No hay productos buenos ni malos; lo que importa es el corazón que se pone en lo que hacemos", afirmó el cocinero, reivindicando la virtud de lo sencillo y comprometiéndose a diseñar un plato de alta cocina con el sabadiego como base.

Más reivindicativo se mostró José Carlos Rubiera, que recibió el reconocimiento como "un honor" y aprovechó para enlazarlo con una trayectoria de cinco décadas "viviendo y hablando en asturiano". Una lengua para la que reclamó "la aplicación de un derecho fundamental como es su oficialidad".

Gochos y sector primario

El contrapunto festivo lo puso Joaquín Pajarón, fiel a su estilo, al asegurar entre bromas que cambiaba el título de caballero "por paisano", aunque enseguida se puso serio para defender "el cuidado de lo nuestro", desde los gochos al sector primario.

La presentadora y comunicadora salense Luján Argüelles vivió con especial emoción su reconocimiento. "Mi padre falleció el pasado mes de julio y era carnicero; mis recuerdos son los de mi madre ayudando a lavar la tripa y hacer el embutido, y justo hoy nos hemos reencontrado aquí con quienes les vendían la tripa; estaría orgullosísimo", reivindicó, tras "muchos años fuera de Asturias" pero con un profundo sentimiento de asturianía que inculca a su hija Miranda.

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Antonio Maestro y Ramón González Camino confesaron su "devoción por Noreña y la Orden del Sabadiego", así como Elvira Fernández y Juan Ignacio Ocaña, "hermanados ya para siempre" con la Villa Condal. La música y los juegos en familia hicieron el resto en una nueva jornada "para el recuerdo".