Bárzana inaugura la remozada plaza del Mercado, un espacio multifuncional y de encuentro para los vecinos

La capital quirosana dispone ya de su renovado espacio central después de una reforma integral de la antigua plaza del mercado, actuación financiada con fondos vinculados al Pacto Verde Europeo y concebida como nuevo punto de encuentro vecinal y espacio público multifuncional. La actuación ha contado con un presupuesto de 445.000 eurosy se ha inaugurado con un cierto retraso sobre el calendario inicialmente previsto. La obra afectó a una superficie de 3.254 metros cuadrados situada en pleno centro de la capital municipal y supuso la transformación completa del antiguo recinto ferial en una plaza abierta, peatonal y orientada a usos sociales, comerciales y ambientales.

El acto inaugural estuvo encabezado por el alcalde, Rodrigo Suárez, acompañado por concejales del equipo de gobierno, el arquitecto responsable del proyecto y representantes de la empresa adjudicataria, La Salense. Durante la apertura oficial se estrenaron las nuevas gradas y el pabellón cubierto del recinto, donde se ofreció un aperitivo a los asistentes.

Uno de los elementos incorporados al espacio es una placa que recupera la denominación histórica de la capital quirosana, recordando que en el siglo XVI el núcleo era conocido como La Pola de Bárzana. Esa fórmula fue desapareciendo progresivamente por simplificación lingüística hasta consolidarse ya en el siglo XIX el actual nombre de Bárzana.

La intervención tenía un plazo inicial de seis meses, pero los problemas de suministro obligaron a la adjudicataria a solicitar prórrogas que prolongaron la ejecución más de tres meses sobre el calendario previsto. El proyecto forma parte de las actuaciones vinculadas a transición justa y sostenibilidad urbana, con un planteamiento que combina peatonalización, accesibilidad y modernización del espacio público.

La nueva plaza incorpora un graderío con pequeño escenario para actividades públicas, bancos y recorridos adaptados, especialmente pensados para facilitar el uso por personas mayores, dependientes y niños. La proximidad de la residencia de mayores del concejo condicionó parte del diseño, al buscar una continuidad funcional entre ese equipamiento y la plaza.

También se ejecutó una intervención paisajística con la plantación de una treintena de árboles frutales y arbustos, que ocupan unos 820 metros cuadrados del conjunto. El objetivo es reforzar el carácter verde del recinto y reducir la dureza visual del antiguo espacio abierto.

Uno de los elementos centrales es el pabellón cubierto con estructura ondulada, concebido como refugio para los puestos del tradicional mercado de los viernes y como espacio de apoyo a actividades vinculadas al emprendimiento local y al desarrollo económico.

La actuación incluye, además, aparcamiento para bicicletas y la previsión de una electrolinera para vehículos eléctricos.

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En el pavimento se colocaron miles de adoquines con distintos dibujos y texturas, utilizando diferentes rugosidades para facilitar tanto el tránsito peatonal como la circulación ocasional de vehículos de servicio. La intervención también buscó conectar mejor este espacio con el tejido urbano inmediato, integrando el edificio municipal de formación y emprendimiento situado en el antiguo museo etnográfico, cuya futura ampliación ya estudia el Ayuntamiento.