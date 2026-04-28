Nava celebrará un nuevo encuentro de autocaravanistas coincidiendo con el Festival de la Sidra
El Ayuntamiento destaca el impacto de este tipo de turismo en la hostelería y el comercio local
Nava volverá a ser punto de encuentro para el turismo itinerante durante la 49.ª edición del Festival de la Sidra, con una nueva concentración nacional de autocaravanas organizada por la Asociación Cántabra LÁBARO en colaboración con el Ayuntamiento. Será el tercer año consecutivo que esta cita se integra en la programación del certamen y tendrá lugar del 9 al 12 de julio.
Los detalles del encuentro se cerraron en una reunión entre el concejal de Festejos, Jairo Palacios, y responsables de la asociación, en la que ambas partes ratificaron su voluntad de consolidar esta iniciativa, que en la pasada edición reunió a unas 70 autocaravanas llegadas desde distintos puntos del país.
Desde el Ayuntamiento destacan el impacto que tiene este tipo de turismo en el municipio, tanto por el movimiento que genera en el comercio y la hostelería local como por la participación de los asistentes en las actividades del festival. También subrayan el buen uso que los autocaravanistas vienen haciendo de las zonas habilitadas para la estancia.
Varias comunidades
La organización prevé una nueva buena respuesta para la edición de este año y ya hay participantes confirmados procedentes de comunidades como Cataluña, Madrid o Castilla y León.
Desde la asociación LÁBARO señalan que el Festival de la Sidra se ha convertido en un atractivo destacado para este tipo de viajeros, que encuentran en Nava un destino vinculado a la cultura sidrera y especialmente activo durante las jornadas festivas.
La iniciativa se enmarca en la apuesta del municipio por diversificar su oferta turística y reforzar la llegada de visitantes durante la celebración del festival, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional.
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Surrealista suceso en Oviedo: le cae un martillo en la cabeza mientras paseaba con su madre
- Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Atropellan a una abuela y su nieta, muy cerca del colegio de Boal: 'La gente está consternada
- Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma
- Tamara Falcó e Íñigo Onieva dan la sorpresa al anunciar que ya conocen al bebé: última hora sobre la feliz noticia de la pareja
- Columbiello, estremecido por el drama del matrimonio que decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza: 'Nadie merece acabar así