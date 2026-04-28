Nava celebrará un nuevo encuentro de autocaravanistas coincidiendo con el Festival de la Sidra

Nava volverá a ser punto de encuentro para el turismo itinerante durante la 49.ª edición del Festival de la Sidra, con una nueva concentración nacional de autocaravanas organizada por la Asociación Cántabra LÁBARO en colaboración con el Ayuntamiento. Será el tercer año consecutivo que esta cita se integra en la programación del certamen y tendrá lugar del 9 al 12 de julio.

Los detalles del encuentro se cerraron en una reunión entre el concejal de Festejos, Jairo Palacios, y responsables de la asociación, en la que ambas partes ratificaron su voluntad de consolidar esta iniciativa, que en la pasada edición reunió a unas 70 autocaravanas llegadas desde distintos puntos del país.

Desde el Ayuntamiento destacan el impacto que tiene este tipo de turismo en el municipio, tanto por el movimiento que genera en el comercio y la hostelería local como por la participación de los asistentes en las actividades del festival. También subrayan el buen uso que los autocaravanistas vienen haciendo de las zonas habilitadas para la estancia.

Varias comunidades

La organización prevé una nueva buena respuesta para la edición de este año y ya hay participantes confirmados procedentes de comunidades como Cataluña, Madrid o Castilla y León.

Desde la asociación LÁBARO señalan que el Festival de la Sidra se ha convertido en un atractivo destacado para este tipo de viajeros, que encuentran en Nava un destino vinculado a la cultura sidrera y especialmente activo durante las jornadas festivas.

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La iniciativa se enmarca en la apuesta del municipio por diversificar su oferta turística y reforzar la llegada de visitantes durante la celebración del festival, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional.