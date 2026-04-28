El PSOE de Carreño abandona "voluntariamente" su despacho en el Ayuntamiento tras la decisión del Alcalde de reorganizar espacios: "Es un atropello a la oposición"

El conflicto abierto desde hace meses a costa de la reorganización de espacios municipales en Carreño ha vivido este martes un nuevo episodio con la decisión del Grupo Socialista de abandonar "voluntariamente" el despacho que venía ocupando en la Casa Consistorial de Candás, en medio de una dura escalada de confrontación política con el gobierno local de IU-Somos.

El origen del enfrentamiento está en la decisión del ejecutivo que lidera Ángel García de redistribuir dependencias en el Ayuntamiento para destinar los despachos utilizados por los grupos políticos a servicios administrativos y atención al público. El gobierno local sostiene que el edificio se ha quedado pequeño y que la medida busca ganar operatividad, ofreciendo a los grupos municipales nuevos espacios en el antiguo ayuntamiento, a escasos metros de la actual sede consistorial.

Mientras otros grupos aceptaron el traslado, el PSOE rechazó la medida desde el primer momento, al entender que no responde a una necesidad organizativa sino a una decisión política para apartar a la oposición del centro de la actividad municipal. El conflicto fue elevándose en las últimas semanas hasta la vía judicial, después de que el Ayuntamiento solicitase autorización para acceder a las dependencias y retirar documentación y enseres si no se producía el cambio.

Iniciativa propia

En ese contexto, la portavoz socialista, Amelia Fernández, y el secretario de Política Municipal de la FSA-PSOE, Álvaro Valle, anunciaron este martes que los socialistas dejan el despacho por iniciativa propia para evitar prolongar una situación que consideran impropia y centrarse, dijeron, en su labor política.

Fernández calificó de “sin precedentes” la situación y sostuvo que la medida busca dificultar el trabajo de fiscalización de la oposición. “No queremos seguir alimentando esta tensión ni que se siga gastando dinero público en este conflicto”, afirmó. La portavoz defendió además que la ciudadanía situó al PSOE como principal fuerza de la oposición y aseguró que el grupo seguirá ejerciendo ese papel “con la misma firmeza”, aunque sea desde fuera del edificio consistorial. “No queremos perder más tiempo en ruido político cuando Carreño tiene otras prioridades”, añadió, en alusión a "cuestiones pendientes como infraestructuras o saneamiento".

"Atropello"

Valle fue más allá y habló de un “nuevo atropello” a los grupos de la oposición, vinculando el episodio a otros desencuentros previos sobre acceso a medios y expedientes municipales. El dirigente socialista cuestionó además las motivaciones del alcalde y se preguntó “qué tiene que esconder” para dificultar, a su juicio, la labor de cercanía y escucha de los grupos políticos. También reprochó lo que calificó como una actitud “despótica” que, advirtió, contribuye a aumentar la desafección ciudadana hacia la política municipal.

Los socialistas criticaron además el espacio alternativo ofrecido en el antiguo ayuntamiento, que consideran inadecuado para desarrollar su trabajo y atender a vecinos y colectivos. Amelia Fernández habló también de "simbolismo" con el traslado al recordar que las nuevas dependencias se ubican en la zona que antiguamente acogía los calabozos, una circunstancia que consideró “significativa”.

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Frente a esas acusaciones, el gobierno local insiste en que no existe ningún “desalojo”, sino una reorganización interna para mejorar la gestión municipal. Desde IU-Somos sostienen que los nuevos locales están equipados, son independientes y permiten a los grupos desarrollar su actividad con normalidad, acusando al PSOE de "convertir una cuestión organizativa en un conflicto político".