El semental "Júpiter" protagoniza el cartel del concurso de saltos de Maeza, que se celebrará del 3 al 5 de julio

"Júpiter" es uno de los sementales más prometedores de la Yeguada Finca Maeza, en Sariego. Desde este martes es también la imagen del cartel oficial del Concurso de Saltos Internacional (CSI), cuya sexta edición se disputará del 3 al 5 de julio. Casualidades de la vida, el animal fue padre en la madrugada de este martes, con lo que "estamos doblemente felices", señalaba Cruz Maestre, directora del concurso saregano.

El cartel lleva la firma del artista Faustino Ruiz, mientras que el diseño final ha sido adaptado por Toño Velasco, encargado de incorporar la identidad gráfica y las fechas del evento. "Ha sido un placer pintar al caballo, cuando te encargan algo que te gusta, es una maravilla", indicó Ruiz, licenciado en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca.

La obra, dentro del estilo figurativo del creador, tiene, además, un componente simbólico para la organización, como recordó Maestre. Al tratarse de un retrato más de que de una escena de competición, también se pone de manifiesto una de las líneas fundamentales de trabajo en la yeguada, la de la cría de ejemplares de primer nivel deportivo.

Por su parte, Álvaro Arrieta, presidente de Oxer Sport, empresa organizadora del concurso, avanzó algunas de las novedades previstas para este 2026, tanto en el plano deportivo como en infraestructuras. Según explicó, la competición mantendrá su estructura habitual, con pruebas de eliminación repartidas de viernes a domingo y el Gran Premio como cierre del programa.

Grandes expectativas

"Las expectativas para este año son muy buenas, con grandes apellidos del mundo de la hípica que repiten como los Philippaerts o Van der Vleuten, con de nuevo cerca de 200 caballos en competición y con el tirón que supone para Sariego la celebración, la semana siguente, del concurso de Casas Novas en A Coruña" señaló Arrieta. "El norte de España es el mejor sitio de Europa para competir", añadió el organizador del concurso, quien señaló también que "los jinetes se quedan encantados con la calidad de las instalaciones de Maeza y siempre quieren repetir".

Arrieta repasó las mejoras realizadas en la yeguada en la zona de cuadras y accesos para camiones, que han ayudado a la consolidación de un concurso que, según aseguró, "sigue creciendo en participación y nivel deportivo".

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