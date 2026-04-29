El Alcalde de Carreño busca inversores en China y ofrece un terreno de 300.000 metros cuadrados en Tabaza para captar empresas

El alcalde de Carreño, Ángel García (IU), participa estos días en una visita a China junto a responsables municipales de distintos puntos de España -entre ellos Mieres, también gobernado por IU- con el objetivo de abrir contactos políticos y empresariales que puedan derivar en futuras inversiones para el concejo.

El viaje, organizado por el Gobierno chino y con una duración de nueve días, incluye reuniones con representantes institucionales y empresariales, así como visitas a enclaves estratégicos del país. Según explica el regidor, su objetivo es "posicionar a Carreño en posibles proyectos de implantación industrial que China estudia en España".

La relación con la embajada china, según detalló García, comenzó en julio del pasado año, durante una visita del embajador a Gijón, donde se produjo un primer encuentro en el que el Ayuntamiento presentó las posibilidades industriales del concejo y entregó un dossier con suelo disponible para futuros desarrollos. Los contactos continuaron en octubre con una nueva reunión en Madrid con responsables políticos y económicos de la embajada, donde, según el Alcalde, se abordó ya el interés del municipio por optar a alguno de los grandes proyectos que China estudia para el país.

Ese trabajo previo desembocó ahora en la invitación al viaje institucional, en el que García ha mantenido encuentros con responsables del Gobierno chino y del Partido Comunista, así como con representantes empresariales de distintos sectores para conocer intereses y posibilidades de inversión.

Empleo y actividad

"Es muy importante para Carreño", señala García, que enmarca esta estrategia en la búsqueda de proyectos capaces de generar empleo y actividad económica en el concejo. El Alcalde apunta a sectores como la robótica, las energías renovables, la ingeniería, la fabricación o la distribución textil como ámbitos en los que podrían surgir oportunidades. “Debemos ser valientes y ambiciosos”, sostiene, aunque reconoce "la dificultad" de competir con otros territorios que llevan años posicionándose para captar grandes inversiones.

Buena parte de esa apuesta se apoya en la bolsa de suelo industrial de La Granda, junto al polígono de Tabaza, donde existen más de 300.000 metros cuadrados con calificación para gran industria y con planeamiento aprobado desde 2008, aunque sin desarrollar hasta ahora.

"Estar preparados"

Desde el gobierno local sostienen que ese suelo, próximo a los puertos de Gijón y Avilés, y con buenas conexiones logísticas, puede convertirse en un activo para captar inversiones de gran escala. El regidor asegura que el Ayuntamiento está tratando de reactivar ese potencial y ponerlo "en el mapa de grandes proyectos industriales", insistiendo en que la oportunidad pasa por “hacer los deberes”, desarrollar ese suelo disponible y actuar con agilidad entre administraciones si se quiere competir por proyectos de gran dimensión. “Si queremos atraer inversión ambiciosa que genere riqueza y empleo de futuro, debemos estar preparados y tener capacidad de reacción”, sostiene García.

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Aunque admite la competencia de otros municipios y que captar alguno de esos proyectos “no es fácil”, el regidordefiende que Carreño no puede renunciar a intentarlo. “Las conversaciones mantenidas demuestran que hay una oportunidad y que debemos estar a la altura”, recalca, al tiempo que apela a situar “el interés general como prioridad” si se quieren aprovechar posibles inversiones de futuro.