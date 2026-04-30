Nava participa este fin de semana en Italia en la primera sesión internacional de CiderEU y exhibirá su peso dentro de la cultura sidrera asturiana

Una delegación del Ayuntamiento de Nava estará presente este fin de semana en Faenza, localidad de la provincia de Rávena, situada a unos 50 kilómetros de Bolonia y con un destacado peso agrícola como zona productora de manzana, para participar en el primer encuentro internacional de CiderEU, iniciativa financiada por la Unión Europea (UE) para conectar territorios vinculados a la cultura de la sidra y la manzana. La expedición naveta estará formada por el alcalde, Juan Cañal, y el antropólogo Xuan de Con, uno de los autores de la candidatura que llevó la cultura sidrera asturiana al reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

El programa de trabajo comenzará oficialmente el viernes 1 de mayo y se prolongará hasta el domingo con sesiones técnicas, visitas y reuniones entre socios europeos.

La agenda de actividades se abrirá con una sesión de bienvenida en Faenza en la que cada socio presentará el papel de la sidra y la cultura de la manzana en su territorio, junto a experiencias de desarrollo rural, patrimonio cultural y actividades vinculadas al medio agrícola. El programa del día incluye una visita a Granfrutta Zani, especializada en distribución y control de calidad hortofrutícola, además de reuniones de trabajo sobre agricultura sostenible, innovación rural y cooperación internacional.

La presencia de Nava en Faenza refuerza el papel del concejo dentro de Cider Cities (Ciudades de la Sidra), en una fase inicial de un proyecto que busca consolidar alianzas entre municipios productores, compartir modelos de valorización patrimonial y proyectar internacionalmente la cultura sidrera. Así, Cañal y De Con defenderán su posición como uno de los territorios asturianos con mayor concentración de elementos vinculados a la sidra, al reunir base agraria, producción profesional, llagares, pomaradas, fiestas, museo y una fuerte identificación territorial con el producto. El informe preparado para la cita subraya que el concejo no se limita a producir sidra, sino que actúa como uno de los espacios donde mejor se concentra y representa la cultura sidrera asturiana.

El documento destaca especialmente el peso de Nava dentro de la DOP Sidra de Asturias, con cinco llagares profesionales —Angelón, Orizón, Corsino, Zapatero y Roza—, tres de ellos inscritos en la denominación, y una producción certificada de 556.705 litros, equivalente al 10% de toda la sidra amparada por la DOP. A ello se suman 41 parcelas inscritas, con 56,3 hectáreas de manzano, además de otras explotaciones no registradas y producción doméstica destinada al autoconsumo.

La presentación pondrá también el foco en dos referencias esenciales del concejo: el Museo de la Sidra de Asturias, inaugurado en 1996, y el Festival de la Sidra de Nava, celebrado desde 1969 y convertido en una de las principales expresiones festivas de la sidra en Asturias. Ambos aparecen definidos como piezas clave en la proyección cultural y turística del territorio.

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El informe incorpora además la dimensión técnica y varietal del concejo, con la pomarada experimental de L’Enguilu, de siete hectáreas y 140 variedades asturianas de manzano gestionadas por Campoastur, así como la referencia a la variedad Durona de Tresali, una de las más empleadas en la sidra natural asturiana y directamente vinculada al territorio naveto