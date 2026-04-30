La oposición abandona en bloque el Pleno de Carreño ante "las faltas de respeto" del Alcalde: "Ha cruzado todas las líneas rojas"

Polémica en el Pleno celebrado este viernes por la Corporación de Carreño. Los ediles de los tres grupos de la oposición (PP, Vox y PSOE) decidieron de forma conjunta abandonar la sesión, tras la votación del punto ocho del orden del día, "como medida de protesta ante la reiterada falta de respeto institucional mostrada por el Alcalde", Ángel García, de IU. En un comunicado firmado por sus portavoces, las tres formaciones señalan que, "tras su reciente regreso de China", el regidor presidió el Pleno "con una actitud que consideramos impropia del cargo que ostenta, caracterizada por la prepotencia y un tono cada vez más despectivo hacia los concejales de la oposición".

"Esta actitud se intensificó al prever que no obtendría los apoyos necesarios para sacar adelante sus propuestas, derivando en comentarios ofensivos y en un trato inaceptable hacia quienes representamos a una parte legítima de la ciudadanía", añaden los grupos de la oposición.

Frente a estas acusaciones, para Ángel García lo sucedido "evidenció que la oposición está unida para echar este gobierno abajo e impedirle que siga gestionando en favor de la ciudadanía". "Quienes faltan el respeto al Pleno son ellos, con un ánimo destructivo, sin propuesta alguna y saltándose todas las normas de funcionamiento del Ayuntamiento. Si esto es lo que nos toca sufrir lo que queda de mandato, pues qué se le va hacer, ellos sabrán a qué han venido al Ayuntamiento", añadió el regidor, antes de subrayar que "seguiremos trabajando para el beneficio y la calidad de vida de los vecinos y vecinas". "Nuestro deber y prioridad es para con los vecinos, no para con la oposición, que está ya en campaña", concluyó García.

"Intolerable"

Para Eduardo Muñiz Cuervo, del PP, "lo ocurrido es absolutamente intolerable". "No se puede dirigir un Pleno municipal desde el desprecio ni desde la soberbia. Hemos aguantado demasiado tiempo faltas de respeto constantes y hemos dicho basta", subrayó el edil popular.

Por su lado, Cristina Álvarez Colubi, de Vox, estima que Ángel García "ha cruzado todas las líneas rojas, ya que no solo limita nuestra capacidad de trabajo retirándonos medios, sino que, además, pretende humillarnos públicamente". "No vamos a ser cómplices de este deterioro institucional", concluyó.

Desde el PSOE, Amelia Fernández, tildó de "inaudito" lo sucedido. "La falta de respeto, el autoritarismo y el desprecio al pluralismo político no pueden tener cabida en una institución democrática. Nuestra salida del Pleno fue un acto de responsabilidad y de dignidad", afirmó la exregidora socialista

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En la nota conjunta emitida tras el Pleno, los tres grupos de la oposición municipal de Carreño reiteran su "compromiso con la defensa de las instituciones, el respeto democrático y los derechos de representación de todos los vecinos del concejo". Además, exigen al Alcalde "una rectificación inmediata en sus formas y en su manera de entender el ejercicio del poder".