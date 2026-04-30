La periodista Marta Robles, pregonera del Festival del Arroz con Leche de Cabranes

Cabranes ya tiene todo preparado para vivir del 8 al 10 de mayo un intenso fin de semana festivo con las celebraciones de San Francisco y, como gran cita del programa, el XLVII Festival del Arroz con Leche, que este año tendrá como protagonista a la periodista y escritora Marta Robles, encargada de pronunciar el pregón del certamen.

Con una larga trayectoria profesional en prensa, radio y televisión, Robles se sumará a la lista de pregoneros de una de las citas gastronómicas más emblemáticas del calendario regional. Licenciada en Ciencias de la Información, ha desarrollado buena parte de su carrera en medios como El Mundo, La Razón o La Gaceta, además de ser una voz reconocida en distintos programas de radio y televisión y autora de una consolidada trayectoria literaria.

Su pregón, previsto para las 13.30 horas del domingo en la plaza del Emigrante, será uno de los momentos centrales del "día grande" del festival, en un acto institucional en el que también se entregará el "Grano de arroz de oro" a Laureano Corrales Pérez, presidente de la Cofradía del Arroz con Leche, y que contará con la actuación del intérprete cabranés Lolo’l Cantu.

Escanciadores

La programación comenzará ya el viernes 8 de mayo con uno de los actos más emblemáticos: el 33 Campeonato Oficial de Escanciadores, a las cinco de la tarde, seguido de la entrega de premios. La apertura oficial de las fiestas tendrá lugar a las nueve de la noche en la Casa de Cultura María Josefa Canellada, con un acto encabezado por el cronista oficial del concejo, Enrique Corripio Monestina, en el que se nombrarán la Xana, Xanina, Xanu y Xanín del festival y se presentará el cuadro conmemorativo de esta edición, obra del artista local Santos Monestina.

Media hora después tendrá lugar uno de los ritos más singulares del programa: la colocación del paraguas en el árbol de la Plaza del Emigrante, que según la tradición espanta al orbayu durante las fiestas.

La noche continuará con la XXVII Jornada de Confraternización de Vecinos y Amigos de Cabranes y una gran parrillada-cena popular en la plaza del Emigrante, antes de la primera verbena con Grupo D’Cano y DJ Vas Bailar.

Convivencia

El sábado 9 será el Día de la Convivencia Infantil del Concejo, organizado por el grupo Blinca. A mediodía llegará la sesión vermú con Pablo Valdés y a las tres se celebrará la tradicional paella popular, una de las citas más concurridas del programa.

Por la tarde, el ambiente continuará con DJ Vas Bailar, conciertos de The Medleys y Rafa Kas y su famélica, y una segunda gran verbena por la noche con Los Cuádriceps.

El domingo será el día grande del XLVII Festival del Arroz con Leche con un mercado que reunirá 65 puestos de artesanía y productos agroalimentarios durante toda la mañana.

Desde primera hora, tendrá lugar la recepción oficial de las cofradías gastronómicas invitadas al XI Gran Capítulo de la Cofradía del Arroz con Leche, seguida del desfile cívico por las calles de Santa Eulalia acompañadas por la Banda de Gaites de Villaviciosa El Gaitero y el Grupo Folclórico Aires de Asturias. La jornada incluirá también la misa y procesión en honor a San Francisco de Paula. A mediodía tendrán lugar los actos del Gran Capítulo de la Cofradía.

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Uno de los grandes focos estará puesto en el pregón de Marta Robles, que ejercerá como invitada de honor antes de que a las dos de la tarde tenga lugar el fallo público del concurso del Festival del Arroz con Leche, con premios para profesionales y particulares. La fiesta continuar con una última sesión de tardeo con Grupo Assia, Marta y María Pérez y DJ AlienDígena, poniendo el broche a tres días de celebración.