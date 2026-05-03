Philippe Sands, experto en Derecho Internacional, ofrecerá una conferencia en Noreña el día 12
La cita se enmarca en el Memorial Juan Guzmán Tapia de la Asociación Contigo
La Casa de Cultura Severo Ochoa de Noreña acogerá el martes día 12, a las 20.15 horas, una conferencia de Philippe Sands, abogado especializado en Derecho Internacional y autor de referencia.
Dentro del Memorial Juan Guzmán Tapia de la Asociación Contigo, Sands impartirá la conferencia "Reflexiones sobre la calle Londres 38. Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia", en la que abordará cuestiones vinculadas a la justicia penal internacional, la memoria histórica y la persecución de los crímenes contra la humanidad.
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