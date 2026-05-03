Philippe Sands, experto en Derecho Internacional, ofrecerá una conferencia en Noreña el día 12

La Casa de Cultura Severo Ochoa de Noreña acogerá el martes día 12, a las 20.15 horas, una conferencia de Philippe Sands, abogado especializado en Derecho Internacional y autor de referencia.

Dentro del Memorial Juan Guzmán Tapia de la Asociación Contigo, Sands impartirá la conferencia "Reflexiones sobre la calle Londres 38. Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia", en la que abordará cuestiones vinculadas a la justicia penal internacional, la memoria histórica y la persecución de los crímenes contra la humanidad.