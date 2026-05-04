El colegio rural Bajo Nalón de Pravia recibe dos galardones en el Certame de Teatro Escolar en Llingua Asturiana
El centro comparte los galardones a la mejor obra de Primaria y a la mejor dirección y puesta en escena con el colegio público de Felechosa
El alumnado del colegio rural agrupado Bajo Nalón, con sedes en Agones y Somao (Pravia), recogerá este viernes 8 de mayo dos premios en la ceremonia del 12º Certame de Teatru Escolar en Llingua Asturiana de la 47ª Selmana de les Lletres Asturianes, que tendrá lugar en Lugones (Siero).
"Estos premios nos dan aliento para continuar con nuestra labor educativa, en la que tenemos muchísima confianza y ponemos todo el corazón. Nuestra enhorabuena al alumando", señala la directora, Begoña Artime.
El centro educativo presentó la obra "La Principina" y se han llevado, exaequo con el colegio público de Felechosa, el premio a la mejor obra de Primaria, así como la mejor dirección y puesta en escena. Ya en 2025 habían logrado dos galardones, a la mejor actriz y al mejor montaje.
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