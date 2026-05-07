Candás ya tiene fechas para regresar este verano al siglo XIX de la mano del Mercado Clariniano y sus más de cuarenta puestos

Candás volverá a retroceder al siglo XIX del 26 al 28 de junio con una nueva edición del Mercado Clariniano. El evento se celebrará en el parque de Les Conserveres y reunirá 42 puestos de venta centrados en la artesanía, la gastronomía y los oficios tradicionales.

Este evento destaca por generar una recreación del Candás del siglo XIX, época en la que el escritor Leopoldo Alas, Clarín, paseaba por las calles de la villa marinera. El mercado está orientado principalmente a artesanos, productores locales y entidades culturales vinculadas a actividades tradicionales y de elaboración artesanal. Además de gastronomía, tendrán presencia los oficios tradicionales, pintura, artesanía y joyería, aperos de labranza, productos de la huerta y elementos relacionados con el sector pesquero.

La organización dará preferencia a participantes de Carreño y a quienes realicen demostraciones en vivo de elaboración artesanal.

Uno de los elementos centrales volverá a ser la ambientación histórica. Las personas que atiendan los puestos vestirán indumentaria propia del siglo XIX, traje tradicional asturiano, de candasín o de sardinera durante toda la celebración. También los rótulos deberán adaptarse a la estética de laépoca, elaborados en materiales como madera, cerámica, forja o cartón.

El horario será de 11.00 a 21.00 horas. La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 26 de junio a las 17.00 horas. La clausura está prevista para el domingo a las 21.00 horas.

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Las solicitudes para participar pueden presentarse hasta el próximo día 15..