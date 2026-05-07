Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Carreño completa su plan comunitario de salud con las aportaciones de los vecinos tras el visto bueno del Pleno y de la Mesa Intersectorial

El proyecto prevé la creación de grupos de participación a partir de septiembre

José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Candás (Carreño)

El programa "Carreño Cuida" inicia una ronda de encuentros por las parroquias del concejo, tras el visto bueno al Plan Vivo de Salud tanto por parte de la Mesa Intersectorial como del Pleno municipal. El objetivo es completar el diagnóstico comunitario y poner en marcha grupos de participación por edades.

El proyecto, impulsado desde el Ayuntamiento de Carreño y coordinado junto a la Mesa Intersectorial de Salud, plantea una estrategia de salud comunitaria basada en la participación vecinal y en la detección de necesidades y recursos existentes en cada núcleo del concejo.

La iniciativa recorrerá las parroquias de Albandi, Ambás, Candás, Carrió, El Valle, Guimarán, Logrezana, Perlora, Pervera, Piedeloro, Prendes y Tamón. En cada encuentro se presentará el contenido del plan, se recogerán aportaciones vecinales y se actualizará el diagnóstico social y sanitario local.

El proyecto prevé la creación, a partir de septiembre, de esos grupos de participación organizados por ciclo vital: infancia, adolescencia, juventud, familias y personas mayores. La intención es convertir las propuestas recogidas en actuaciones concretas vinculadas al bienestar comunitario.

Presentación

Desde la Asociación Partycipa se realizó la presentación técnica del documento ante la Mesa Intersectorial de Salud, mientras que la concejala Aldana Rancaño trasladó el compromiso político municipal con el desarrollo del plan.

Noticias relacionadas

Los promotores definen "Carreño Cuida” como un "plan vivo", concebido no solo como un documento técnico, sino como un proceso de construcción comunitaria abierto a revisión y adaptación continua. El programa también pretende elaborar un mapa de recursos comunitarios y conectar iniciativas ya existentes en el concejo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
  4. Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
  5. El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros
  7. Las mentiras de Hernán Cortés: la nieta historiadora de Manuel Llaneza refuta el relato “oficial” de la conquista de México
  8. Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción

Oviedo pone a la venta las 28 parcelas libres del Parque Empresarial de Oviedo: este es su precio

Oviedo pone a la venta las 28 parcelas libres del Parque Empresarial de Oviedo: este es su precio

El Orfeón Donostiarra regresa a Oviedo 17 años después con un concierto solidario en la Catedral

El Orfeón Donostiarra regresa a Oviedo 17 años después con un concierto solidario en la Catedral

Se aclara el futuro de Marta Suárez en la WNBA: la ovetense se incorpora al Phoenix Mercury como “jugadora de desarrollo”

Se aclara el futuro de Marta Suárez en la WNBA: la ovetense se incorpora al Phoenix Mercury como “jugadora de desarrollo”

Castrillón, epicentro del vóley playa asturiano: San Juan acoge el circuito autonómico con ranking nacional en juego

Castrillón, epicentro del vóley playa asturiano: San Juan acoge el circuito autonómico con ranking nacional en juego

La biblioteca del barrio ovetense de Ciudad Naranco llevará el nombre de Xuan Bello

La biblioteca del barrio ovetense de Ciudad Naranco llevará el nombre de Xuan Bello

El PSOE pide la comparecencia de José Ramón Pando por las denuncias urbanísticas en Oviedo

El PSOE pide la comparecencia de José Ramón Pando por las denuncias urbanísticas en Oviedo
Tracking Pixel Contents