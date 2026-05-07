Carreño completa su plan comunitario de salud con las aportaciones de los vecinos tras el visto bueno del Pleno y de la Mesa Intersectorial

El programa "Carreño Cuida" inicia una ronda de encuentros por las parroquias del concejo, tras el visto bueno al Plan Vivo de Salud tanto por parte de la Mesa Intersectorial como del Pleno municipal. El objetivo es completar el diagnóstico comunitario y poner en marcha grupos de participación por edades.

El proyecto, impulsado desde el Ayuntamiento de Carreño y coordinado junto a la Mesa Intersectorial de Salud, plantea una estrategia de salud comunitaria basada en la participación vecinal y en la detección de necesidades y recursos existentes en cada núcleo del concejo.

La iniciativa recorrerá las parroquias de Albandi, Ambás, Candás, Carrió, El Valle, Guimarán, Logrezana, Perlora, Pervera, Piedeloro, Prendes y Tamón. En cada encuentro se presentará el contenido del plan, se recogerán aportaciones vecinales y se actualizará el diagnóstico social y sanitario local.

El proyecto prevé la creación, a partir de septiembre, de esos grupos de participación organizados por ciclo vital: infancia, adolescencia, juventud, familias y personas mayores. La intención es convertir las propuestas recogidas en actuaciones concretas vinculadas al bienestar comunitario.

Presentación

Desde la Asociación Partycipa se realizó la presentación técnica del documento ante la Mesa Intersectorial de Salud, mientras que la concejala Aldana Rancaño trasladó el compromiso político municipal con el desarrollo del plan.

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Los promotores definen "Carreño Cuida” como un "plan vivo", concebido no solo como un documento técnico, sino como un proceso de construcción comunitaria abierto a revisión y adaptación continua. El programa también pretende elaborar un mapa de recursos comunitarios y conectar iniciativas ya existentes en el concejo.