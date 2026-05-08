El Ayuntamiento de Teverga contrata un trabajador social por dos años para impulsar una estrategia de intervención sociocomunitaria

El Ayuntamiento tevergano ha contratado a un trabajador social por un período de dos años para poner en marcha el programa "Estrategia de Intervención Sociocomunitaria de Teverga" "con el objetivo de reforzar los servicios sociales municipales y dar una respuesta más cercana, eficaz y coordinada a las necesidades de la población", destaca el alcalde, Adrián Gayo.

Esta iniciativa se centrará principalmente en cuatro líneas de actuación. Una mejor atención al colectivo de mayores, especialmente en situaciones de dependencia o soledad no deseada; el apoyo a las políticas de vivienda municipal para desarrollar un programa municipal de vivienda como herramienta frente al reto demográfico; el refuerzo de la protección a la infancia y a las familias; y una mejor gestión de ayudas, subvenciones y recursos sociales.

"Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teverga, durante este mandato, habían manifestado en multitud de ocasiones su crítica al funcionamiento actual de los servicios sociales comarcales, especialmente tras la disolución de la Mancomunidad, ya que Teverga carecía, por ejemplo, de trabajador social para desempeñar estas labores y atender al municipio", indica el Regidor de IU.

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Con este programa, el Ayuntamiento pretende mostrar su compromiso con el bienestar de la comunidad, señala Gayo, quien sostiene que a partir de ahora se va a mejorar la atención con especial atención al colectivo de mayores del municipio. "Mejorará la calidad de vida de los vecinos, reduciendo la burocracia, los tiempos de espera, apostando por unas relaciones más cercanas y humanas, lo que tendrá reflejo en el conjunto de la comunidad", concluye el Alcalde tevergano.