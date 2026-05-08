El Ayuntamiento de Teverga contrata un trabajador social por dos años para impulsar una estrategia de intervención sociocomunitaria
Con este programa se prestará atención al colectivo de mayores, se desarrollarán políticas de vivienda y de protección a la infancia y las familias, así como se mejorará la gestión de subvenciones y recursos sociales
El Ayuntamiento tevergano ha contratado a un trabajador social por un período de dos años para poner en marcha el programa "Estrategia de Intervención Sociocomunitaria de Teverga" "con el objetivo de reforzar los servicios sociales municipales y dar una respuesta más cercana, eficaz y coordinada a las necesidades de la población", destaca el alcalde, Adrián Gayo.
Esta iniciativa se centrará principalmente en cuatro líneas de actuación. Una mejor atención al colectivo de mayores, especialmente en situaciones de dependencia o soledad no deseada; el apoyo a las políticas de vivienda municipal para desarrollar un programa municipal de vivienda como herramienta frente al reto demográfico; el refuerzo de la protección a la infancia y a las familias; y una mejor gestión de ayudas, subvenciones y recursos sociales.
"Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teverga, durante este mandato, habían manifestado en multitud de ocasiones su crítica al funcionamiento actual de los servicios sociales comarcales, especialmente tras la disolución de la Mancomunidad, ya que Teverga carecía, por ejemplo, de trabajador social para desempeñar estas labores y atender al municipio", indica el Regidor de IU.
Con este programa, el Ayuntamiento pretende mostrar su compromiso con el bienestar de la comunidad, señala Gayo, quien sostiene que a partir de ahora se va a mejorar la atención con especial atención al colectivo de mayores del municipio. "Mejorará la calidad de vida de los vecinos, reduciendo la burocracia, los tiempos de espera, apostando por unas relaciones más cercanas y humanas, lo que tendrá reflejo en el conjunto de la comunidad", concluye el Alcalde tevergano.
- El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
- Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
- Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros