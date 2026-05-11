Los niños de Bimenes se echan al monte: esta es la actividad prevista el fin de semana que conjuga naturaleza y deporte

El Ayuntamiento de Bimenes, a través de la Concejalía de Deportes, celebra el próximo sábado 16 de mayo una novedosa propuesta de ocio familiar y educación ambiental bajo el título "En busca del tesoro perdido": una ruta infantil por Peñamayor diseñada para acercar la montaña y la naturaleza a niños y familias.

La actividad será presentada a las 10.30 horas del mismo sábado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Bimenes y posteriormente, a las 12.00 horas, tendrá lugar la salida oficial de la ruta desde el Albergue de Fayacaba.

La iniciativa propone una aventura en plena naturaleza a través de un recorrido circular de aproximadamente 4 kilómetros y unos 230 metros de desnivel, con una duración estimada de dos horas. Durante el trayecto, los participantes deberán seguir un mapa para localizar distintos puntos del recorrido hasta encontrar el "cofre del tesoro" escondido en la Sierra de Peñamayor.

El primer tramo del itinerario, de unos 700 metros, puede realizarse en bicicleta por una pista de hormigón hasta el mirador, continuando posteriormente a pie entre praderías, pequeños bosques y senderos de montaña.

La actividad nace de la experiencia y el profundo conocimiento de la Sierra de Peñamayor de Jesús Marcos López, apasionado montañero que, tras décadas recorriendo este entorno natural, decidió crear una propuesta adaptada a los más pequeños con el objetivo de despertar en ellos el amor por la naturaleza, el respeto al medio ambiente y el interés por la montaña.

En bici

Además del componente lúdico y de orientación, la ruta pretende convertirse en una experiencia educativa y de sensibilización ambiental, fomentando valores como la curiosidad, la paciencia, el compañerismo y el cuidado del entorno natural. La organización recomienda acudir con calzado adecuado de montaña, ropa cómoda, agua y protección solar si fuese necesaria. En caso de realizar el primer tramo en bicicleta, será obligatorio llevar candado para estacionarla en el punto indicado.

Las inscripciones pueden realizarse a través del correo electrónico cdeportebimenes@gmail.com, y las familias deberán indicar nombre, apellidos y edad de los menores participantes, así como un teléfono de contacto de progenitores o tutores legales.

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La organización recuerda que cada familia será responsable de los menores durante la actividad y que la ruta podrá aplazarse si las condiciones meteorológicas fueran adversas.