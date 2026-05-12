Nava y Bulgaria, unidas por sus estudiantes: el IES Peñamayor acoge a un grupo de alumnos de Erasmus+

El IES Peñamayor de Nava se hace internacional. El centro naveto acoge esta semana a un grupo de alumnos y profesores del Neofit Rilski High School de la localidad de Harmanli, en Bulgaria, como parte del programa de intercambio para centros de Secundaria Erasmus+ al que aspira a sumarse también el alumnado local.

El alcalde, Juan Cañal, recibió este martes en el Ayuntamiento a la delegación búlgara acompañada por varios estudiantes navetos, y agradeció “proyectos como este que resultan muy enriquecedores”. Además invitó a los chavales a regresar en verano “para conocer también el Festival de la Sidra”, indicó entre risas.

Los estudiantes de Harmanli pasan toda esta semana en Nava, con diferentes actividades de convivencia. Así, el lunes compartieron y elaboraron recetas típicas en un taller de cocina, y este martes, además de la visita al Consistorio, también disfrutaron de una sesión de impresión en 3D en las aulas del instituto. Este miércoles está previsto un taller de radio y una actividad con el Cidercar, el coche eléctrico de competición que han montado y con el que compiten los alumnos el IES Peñamayor, junto con una visita al Museo de la Sidra.

El jueves conocerán otro de los proyectos tecnológicos punteros en los que está inmerso el centro, el diseño y lanzamiento de satélites CanSat que cada año les reporta varios premios, y por la tarde harán una excursión a Gijón en grupo para conocer la Universidad Laboral.

La agenda llegará a su fin el viernes con la entrega de diplomas a todos los alumnos que han participado en este intercambio, y con una visita a la catedral de Oviedo.

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El IES Peñamayor, anfitrión de este encuentro, aspira a poder devolver la visita a los búlgaros el curso que viene, tras desarrollar un intenso trabajo para hacerse con una de las becas de movilidad en Europa para estudiantes de Secundaria. Es la primera vez que el centro se presenta a este programa, y ya han mantenido contactos también con un instituto de Cerdeña y otro de Hungría.