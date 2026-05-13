Carreño rendirá homenaje a los palistas que fueron campeones del mundo en 1975 durante la Gala del Deporte
Herminio Menéndez, Ramós Misioné, Celorrio y Díaz-Flor acudirán a la gala del día 22 en el teatro Prendes de Candás
J. A. O.
El teatro Prendes de Candás acogerá el próximo día 22 la Gala del Deporte de Carreño, cita que también servirá de reconocimiento y homenaje a los integrantes de aquel histórico K4 español que se proclamó campeón del mundo de piragüismo en 1975, con la participación del candasín Herminio Menéndez, coincidiendo con el reciente 50.º aniversario de la primera gran gesta del piragüismo nacional.
El acto se desarrollará a partir de las 19.00 horas y distinguirá a clubes, centros escolares, deportistas, técnicos y directivos naturales o residentes en el municipio, así como a integrantes de entidades deportivas de Carreño que hayan alcanzado resultados destacados durante el último año.
Entre los méritos que dan acceso a los reconocimientos figuran los campeonatos de Asturias individuales o por equipos, la pertenencia a selecciones autonómicas y nacionales, y las medallas en campeonatos de España y competiciones internacionales, así como las distinciones federativas.
Galardones
La gala incluirá varios premios especiales. El Ayuntamiento concederá el galardón a Mejor Deportista de 2025, además de reconocimientos a clubes deportivos del concejo, trayectorias vinculadas al deporte en activo, aniversarios y efemérides de entidades deportivas y ascensos de categoría.
La conmemoración contará con la presencia de Herminio Menéndez Rodríguez, José María Esteban Celorrio, José Ramón López Díaz-Flor y Luis Gregorio Ramos Misioné, integrantes de la embarcación que logró el título mundial en 1975 y que marcó una de las páginas más relevantes de la historia del piragüismo español.
Aquel triunfo en la prueba de K4 en mil metros supuso un punto de inflexión para el piragüismo nacional. El cuarteto español conquistó el oro en el Campeonato del Mundo disputado en la entonces Yugoslavia y logró imponerse a las grandes potencias de la época, dominadas por los países del bloque del Este.
La embarcación española sorprendió al panorama internacional y abrió una etapa histórica para este deporte en el país. Un año después, los cuatro palistas campeones del mundo volverían a subir al podio para recoger la medalla de plata en los Juegos de Montreal.
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