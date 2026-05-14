El Ayuntamiento de Nava adquiere una barredora por más de 156.000 euros
La inversión permitirá asumir otros trabajos como los desbroces de caminos, gracias a una reorganización de los efectivos
El Ayuntamiento de Nava continúa avanzando en el proceso de municipalización de la limpieza viaria del casco urbano con la incorporación de nuevos medios materiales y humanos. El Consistorio acaba de formalizar la entrega de una nueva barredora, una adquisición en la que ha invertido 156.816 euros.
La compra de esta maquinaria se enmarca dentro de la estrategia municipal para asumir con recursos propios la limpieza viaria del concejo, reduciendo progresivamente la dependencia de servicios externos y reforzando la capacidad operativa del Ayuntamiento. En paralelo a esta inversión, el Consistorio ya había incorporado a tres trabajadores en régimen de interinidad para reforzar el servicio. Según señalan, ya se ha iniciado además el procedimiento administrativo para sacar estas plazas a concurso público, con la previsión de que el proceso quede resuelto a lo largo de 2026.
El gobierno local sostiene que la municipalización permitirá no solo prestar la limpieza viaria mediante personal y medios municipales, sino también reorganizar recursos para asumir otros trabajos de mantenimiento del concejo. Entre ellos, destacan los desbroces de caminos y carreteras, tareas que hasta ahora debían contratarse externamente.
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