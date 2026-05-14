El Coro Errante de la Comarca de la Sidra premiará al periodista naveto Fernando Canellada en un acto en Canarias

El Coro Errante de la Comarca de la Sidra llevará su música a Canarias entre los próximos 20 y 28 de mayo en una gira que combinará actuaciones musicales, encuentros institucionales y actividades culturales en las islas de La Palma y Gran Canaria. El momento más destacado del viaje será la entrega del Galardón Errante al periodista Fernando Canellada, actual director del diario La Provincia/ Diario de las Palmas que pertenece al mismo gripo editorial que LA NUEVA ESPAÑA.

La distinción se entregará el día 27 de mayo durante el concierto que el coro ofrecerá en el Club Victoria, en Las Palmas de Gran Canaria. Este reconocimiento anual distingue a personas, instituciones o empresas que destacan por su apoyo y difusión de la música coral y de la tradición musical asturiana, valores que el Coro Errante promueve dentro y fuera del Principado.

Fernado Canellada, naveto y enamorado de su tierra, lleva en Gran Canaria desde el año 2009, donde ejerció desde ese mismo año como subdirector de La Provincia/ Diario de Las Palmas tras estar varios al frente de LA NUEVA ESPAÑA en su edición de Gijón. El año pasado fue nombrado director del periódico canario.

Gira

La gira del Coro Errante comenzará el 20 de mayo con la llegada a La Palma. Al día siguiente, los integrantes de la coral, dirigidos por Jorge de la Vega, visitarán la zona del volcán y participarán en un acto institucional en El Paso, donde ofrecerán un concierto junto a la Coral Nuestra Señora del Pino. El día 22 se trasladarán a Gran Canaria, donde continuarán su actividad.

El programa incluye actuaciones en La Aldea de San Nicolás el día 23, en Teror el día 24 y en Valleseco el día 25, donde el coro participará en la misa y en la posterior Fiesta de las Sidras de Canarias.

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La gira concluirá el 28 de mayo con el regreso a Asturias, tras una intensa semana en la que el Coro Errante volverá a ejercer como embajador de la música tradicional asturiana.