Nava alberga el día 23 el Campeonato de España de perros caza sobre rastro de jabalí salvaje

El concejo de Nava acogerá el próximo 23 de mayo el IV Campeonato de España de Perros Atraillados sobre Jabalí Salvaje, una de las principales citas del calendario cinegético nacional y que reunirá a cerca de 40 participantes procedentes de distintos puntos del país.

La competición, organizada por la Real Federación Española de Caza junto a la Federación Asturiana de Caza y el Consejo Superior de Deportes, pondrá a prueba las capacidades de los perros atraillados en labores de rastreo y seguimiento del jabalí salvaje, una modalidad cinegética en la que la coordinación entre el guía y el animal resulta determinante.

El campeonato se celebrará en un entorno natural considerado adecuado para el desarrollo de esta disciplina, que exige precisión técnica y conocimiento del terreno. La prueba contará con seis jueces nacionales especializados, encargados de supervisar el cumplimiento del reglamento y de evaluar el desempeño de los participantes.

La cita busca además poner en valor el papel de los perros de rastro dentro de la actividad cinegética, vinculada a la localización y seguimiento de piezas, así como promover una práctica de la caza que sus organizadores definen como ética y ligada al conocimiento del medio natural.

La organización prevé también un impacto económico y social en el concejo con la llegada de participantes, jueces y acompañantes, lo que supondrá movimiento para la hostelería y el comercio local durante el fin de semana.

Programa

El programa del campeonato comenzará el viernes 22 con la recepción de los participantes en el Museo de la Sidra de Asturias, donde tendrá lugar el acto de bienvenida y la cena oficial. La jornada principal se desarrollará el sábado 23 de mayo. A las 08.00 horas está prevista la concentración de participantes, media hora después se producirá la salida hacia los distintos campos de prueba y a las 09.00 horas comenzará la competición. La final está programada para las 12.30 horas en Nava, mientras que la comida de clausura se celebrará a las 15.30 horas. La entrega de trofeos y premios pondrá el broche al campeonato a partir de las 17.30 horas.

Noticias relacionadas

La prueba cuenta con la colaboración de administraciones, asociaciones y empresas locales. Entre ellas figura la sociedad de cazadores AGRUDECA, cuya implicación ha sido destacada por la organización por su labor de mantenimiento y conservación del medio natural en el entorno rural de Nava.