Pravia, capital cicloturista: una ruta reunirá este sábado a 250 participantes para pedalear por varios concejos del entorno
La cita, no competitiva, se desarrollará por carreteras del municipio, así como por Muros de Nalón, Soto del Barco y Cudillero, con un total de 112 kilómetros
Pravia albergará este sábado la segunda etapa del circuito de cicloturismo Asturias Challenge, una prueba no competitiva que reunirá a 250 participantes en un recorrido de 112 kilómetros por la zona centro occidental asturiana. La cita forma parte de un calendario compuesto por cuatro etapas y alcanza este año su cuarta edición, con rutas previstas en julio en Somiedo y Aller.
La salida tendrá lugar desde la plaza Sabino Moutas y el itinerario llevará a los ciclistas por los concejos de Pravia, Muros de Nalón, Soto del Barco y, como novedad, Cudillero, que se incorpora por primera vez al recorrido.
Aunque el evento no tiene carácter competitivo, sí contará con dos sectores cronometrados en las subidas a Peñas del Viento y La Peñona. El objetivo, explican Jesús Fernández Ménde, de la organización, es ofrecer a los participantes la posibilidad de medirse a sí mismos sin perder el espíritu cicloturista de la cita. "No es una competición; lo que buscamos es enseñar Asturias a quienes vienen y que disfruten de la experiencia, aunque siempre hay quien quiere probarse en las subidas", resume.
Reconocimientos
Entre los 250 inscritos hay participantes llegados desde distintos puntos del país, siendo Mallorca el lugar de procedencia más lejano en esta edición. Tras la prueba se celebrará una comida de convivencia y la entrega de distintos reconocimientos, entre ellos a los participantes llegados desde más lejos y a los ciclistas de mayor edad.
"Es la cuarta vez que lo organizamos y está siendo un éxito", destaca Fernández Méndez, que confía en dar continuidad a un circuito concebido para seguir creciendo y promocionando el territorio asturiano a través del ciclismo.
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