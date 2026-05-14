Trece establecimientos de Nava participan en las Jornadas Gastronómicas de Platos a la Sidra, que cumplen 37 ediciones

La felicidad "también se cocina a la sidra". Por eso, visitar Nava este fin de semana es poco menos que obligado para los amantes del buen comer. Un total de trece establecimientos hosteleros participan en las Jornadas Gastronómicas de Platos a la Sidra, que cumplen 37 ediciones y se asientan como unas de las más veteranas de la región, con opciones para todos los gustos pero siempre con la bebida regional como protagonista. Esa misma que en maridaje con la cocina asturiana y los productos de la tierra "son nuestro castillo o nuestro castro", como señaló en la presentación de las jornadas en el Museo de la Sidra Ana Paz Paredes, escritora y periodista que desarrolló gran parte de su carrera en LA NUEVA ESPAÑA.

Los participantes en las jornadas son Casa Mino, Casa Dominganes, Sidrería Estrada, El Corralín de Campanal, Restaurante el Empalme, Bar Peñamayor, Sidería Prida, Poi Pizza, el Bar Plaza, La Naveta, Café Mayfer, Cervecería Champion y Bunker Bar, con una oferta "espectacular", como indicó la "madrina" del evento. Desde merluza, bacalao, bonito, pixín, cabrito, chorizos y chipirones a la sidra hasta elaboraciones más novedosas, como solomillo de cerdo albardado con salsa de sidra, cabritu guisado con aguardiente de sidra, pitu caleya a la sidra, pizza ibérica 2.0 con chorizos a la sidra, verdines con bacalao y sidra, tortilla con queso Ovín y cecina a la sidra, tarta de sidra o torrija con helado de sidra, entre otras muchas cosas, cada local con su propio menú y precio.

Las jornadas, organizadas por Hostelnava y la Cofradía de la Sidra, se extienden desde este viernes y hasta el domingo. Y a lo largo de los años se han mantenido "a las duras y a las maduras, cosa que sin duda hay que agradecer", señaló en su intervención Ana Paz Paredes, "por resistir y creer en lo que hacen, porque sin duda no es nada fácil si no hay unión, si no se cree de verdad que esto merece la pena y que se hace, además, con orgullo, pasión y ganas".

Recuperación

Tras unos años en los que perdieron algo de fuelle, "el hecho de que en esta edición haya trece participantes habla de una importante recuperación", indicó el alcalde de Nava, Juan Cañal, quien recordó que "la gastronomía local es de las mejores de Asturias", como atestigua la variedad de locales que se han sumado a las Jornadas.

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Y como evidencia también "el esfuerzo colectivo y la capacidad de ponerse de acuerdo", destacó el vicepresidente de la patronal OTEA, Luis Alberto Martínez, de Casa Fermín. "La hostelería es el motor que llena de vida Nava, tenemos que seguir dando oportunidades a la gente para que salga a la calle, para que disfrute de nuestras sidrerías, bares y restaurantes", reivindicó Martínez.