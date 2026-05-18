Nava y Clohars-Carnoët refuerzan su hermanamiento de más de tres décadas con un nuevo encuentro marcado por la cultura europea de la sidra y los vínculos vecinales

Nava y la localidad bretona de Clohars-Carnoët celebraron un nuevo encuentro de hermanamiento dentro de una relación iniciada en 1992 y sustentada desde entonces en la cultura sidrera, el intercambio vecinal y una marcada vocación europeísta. Durante cuatro días, vecinos de ambos territorios compartieron actividades culturales, gastronómicas e institucionales en un programa organizado alrededor de uno de los elementos identitarios comunes de Asturias y Bretaña: la sidra.

El hermanamiento entre Nava y Clohars-Carnoët quedó oficializado en 1994 en la localidad bretona y un año después en Asturias, aunque los contactos entre ambos territorios habían comenzado dos años antes. Desde entonces, las relaciones entre las dos comunidades se han mantenido activas mediante intercambios culturales, visitas periódicas y actividades impulsadas tanto por los ayuntamientos como por asociaciones ciudadanas y familias participantes.

La relación entre ambas localidades siempre ha tenido a la sidra como principal nexo cultural. Uno de los impulsores históricos de la iniciativa fue Lisardo Lombardía, antiguo director del Festival Intercéltico de Lorient.El componente europeísta también ha estado presente de manera constante.

Otro de los rasgos distintivos del intercambio ha sido el protagonismo de las asociaciones vecinales y de las familias acogedoras. La Asociación de Navetos Amigos de Clohars-Carnoët ha mantenido un papel clave en la relación. La entidad estuvo presidida a lo largo de estos años por Alain Rivas, Joaquín Hernández, Susana Ordóñez y actualmente por Xuan de Con. En la parte bretona, el primer presidente del comité de hermanamiento fue Alain Milice, posteriormente sustituido por su hijo Nicolás Milice. En la actualidad el cargo lo ocupa Laurence Guyomar.

Recepción

Dentro de esa trayectoria se enmarcó el encuentro celebrado este último fin de semana. La recepción de los visitantes bretones en Nava tuvo lugar el jueves 14, con distribución en alojamientos y una primera cena junto a familias y amistades participantes.

La jornada del viernes estuvo centrada en la cultura sidrera asturiana. Los participantes visitaron la pumarada experimental cooperativa de CAMPOASTUR, en L’Enguilu, que reúne 140 variedades de manzano de sidra asturiana, y posteriormente acudieron al llagar Sidra Orizón, donde se elabora sidra natural desde 1910.

La comida se celebró en el Llagar de Lolina, con un menú compuesto por fabada asturiana y arroz con leche. Ya por la noche, el mismo espacio acogió una cena-espicha organizada por la Asociación de Navetos Amigos de Clohars-Carnoët.

El sábado incluyó una visita al casco histórico de Avilés y una comida colectiva en sidrería, antes de la cena institucional del hermanamiento ofrecida por el Ayuntamiento de Nava en el Llagar de Lolina.

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El encuentro concluyó el domingocon un vermú libre en Nava y una comida de despedida previa al regreso de la delegación bretona. La clausura gastronómica consistió en una gran olla ferroviaria organizada por la Asociación de Navetos Amigos de Clohars-Carnoët.