El PP exige una mejora integral y urgente de la N-634 a su paso por Nava

El Partido Popular ( PP) reclama una actuación "integral y urgente" en la carretera N-634 a su paso por Nava, "ante el deterioro del firme, la elevada siniestralidad y la falta de ejecución de inversiones anunciadas desde hace años por el Ministerio de Transportes".

La diputada nacional Esther Llamazares visitó ayer el concejo sidrero, acompañada por el presidente local del PP, Pablo Onís, y los ediles Lorena Díaz y Fernando Ordóñez, para denunciar la situación de una de las principales vías de comunicación del centro y oriente asturiano, que soporta diariamente un importante volumen de tráfico tanto de vehículos particulares como de transporte pesado. Los responsables populares advirtieron de que persisten tramos "peligrosos" y con "evidente falta de mantenimiento", recordando que el Gobierno central anunció hace años la rehabilitación del firme entre Villamayor (Piloña) y Marcenado (Siero), con una inversión superior a los doce millones de euros. Sin embargo, criticaron que esa actuación sigue pendiente.

"No puede ser que el ejecutivo socialista lleve años anunciando actuaciones mientras los vecinos siguen circulando por una carretera con un firme tan deteriorado", lamentaron Llamazares y Onís.

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Los populares incidieron en que distintos puntos del trazado acumulan varios accidentes y vincularon la instalación de radares con la preocupación existente por la siniestralidad de la vía. Por ello, consideran "imprescindible" reforzar la seguridad en los márgenes para prevenir la irrupción de fauna salvaje.