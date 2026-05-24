Candás baila al son de los ritmos latinos
La plaza de La Baragaña en Candás acogió este domingo la tercera edición del Encuentro de Bailes Latinos, una cita celebrada desde mediodía y ambientada musicalmente por "Sondecuba". La actividad reunió a aficionados al baile y público general en torno a ritmos latinos y música al aire libre. La convocatoria alcanzó así su tercera edición y volvió a convertir La Baragaña en escenario de una jornada centrada en el baile social y la animación musical.
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