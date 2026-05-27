La plantilla de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra inicia movilizaciones para reclamar mejoras laborales
El personal denuncia la falta de avances en la negociación de un nuevo convenio colectivo y en la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo
La plantilla de la Mancomunidad Comarca de la Sidra ha iniciado un proceso de movilizaciones para reclamar mejoras laborales y un mayor compromiso institucional con el servicio público que presta en el territorio. Los trabajadores han anunciado una concentración coincidiendo con la próxima Junta de la Mancomunidad, tras el acuerdo adoptado en asamblea el pasado 20 de mayo.
El personal denuncia la falta de avances en la negociación de un nuevo convenio colectivo y en la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un proceso para el que la entidad contrató asistencia técnica hace ahora dos años sin que, según sostienen, se haya presentado todavía una propuesta económica concreta ni una valoración de los puestos.
La plantilla recuerda que el convenio colectivo actualmente en vigor fue firmado en 2007 y que, desde entonces, “salvo algunas modificaciones impuestas por obligación legal”, no se han producido mejoras sustanciales en las condiciones laborales. Aunque las negociaciones para un nuevo marco laboral están abiertas, aseguran que hasta el momento no se han alcanzado acuerdos.
Los trabajadores consideran que existe una estrategia de demora que mantiene sin resolver las reivindicaciones del personal de la mancomunidad, y advierten del riesgo de deterioro de unos servicios que consideran fundamentales para la comarca.
Ámbitos de atención
La plantilla presta atención en ámbitos como los servicios sociales, la ayuda a domicilio, el transporte adaptado o los programas dirigidos a personas mayores, además de gestionar telecentros y apoyar a la ciudadanía en trámites digitales como la obtención del certificado electrónico. También desarrolla programas de promoción turística, apoyo al sector empresarial y atención a visitantes.
A ello se suman actuaciones vinculadas a igualdad de género, atención a víctimas de violencia, promoción juvenil, gestión cultural y apoyo técnico a los ayuntamientos en áreas como urbanismo, archivos, informática, desarrollo local, programas de empleo o captación de subvenciones y fondos europeos.
Los trabajadores subrayan además que desempeñan funciones similares a las de personal municipal de los ayuntamientos de la comarca (Villaviciosa, Nava, Sariego, Bimenes, Cabranes y Colunga), cuyos convenios y condiciones salariales sí han experimentado mejoras en los últimos años mediante procesos de negociación colectiva.
Ante esta situación, la asamblea de trabajadores y trabajadoras ha decidido iniciar un calendario de información y movilizaciones con el objetivo de reclamar, según explican, “trabajo digno, salarios justos y condiciones laborales adecuadas para garantizar servicios públicos de calidad”.
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