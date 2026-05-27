Susto en Candás: arde un coche en la rotonda de entrada a la villa y obliga a desviar el tráfico por el paseo marítimo
La conductora del vehículo no ha sufrido daños pese a la espectacularidad del suceso
Gran susto en Candás: un coche ardió a primera hora de esta tarde en la AS-118, justo antes de la rotonda de entrada a la capital carreñense desde Tabaza, obligando a cortar el tráfico de forma momentánea mientras se extinguen las llamas.
El vehículo, conducido por una mujer que circulaba en sentido a Candás, se ha visto envuelto en una bola de fuego en unos instantes, si bien la conductora no ha sufrido daños personales y a la llegada de los agentes de la Policía Local ya se encontraba fuera del coche.
El incidente, del que se desconocen las causas y en el que no hay más vehículos implicados, ha causado gran expectación en la zona, en un momento de mucho tráfico y elevadas temperaturas.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y los Bomberos que extinguieron las llamas. Los agentes procedieron a cortar el acceso a Candás en este punto, obligando a los coches a circular por el paseo marítimo.
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