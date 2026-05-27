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Susto en Candás: arde un coche en la rotonda de entrada a la villa y obliga a desviar el tráfico por el paseo marítimo

La conductora del vehículo no ha sufrido daños pese a la espectacularidad del suceso

Arde un coche en la rotonda de entrada de Candás

Arde un coche en la rotonda de entrada de Candás

Luján Palacios

Luján Palacios

Candás (Carreño)

Gran susto en Candás: un coche ardió a primera hora de esta tarde en la AS-118, justo antes de la rotonda de entrada a la capital carreñense desde Tabaza, obligando a cortar el tráfico de forma momentánea mientras se extinguen las llamas.

El vehículo, conducido por una mujer que circulaba en sentido a Candás, se ha visto envuelto en una bola de fuego en unos instantes, si bien la conductora no ha sufrido daños personales y a la llegada de los agentes de la Policía Local ya se encontraba fuera del coche.

El incidente, del que se desconocen las causas y en el que no hay más vehículos implicados, ha causado gran expectación en la zona, en un momento de mucho tráfico y elevadas temperaturas.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y los Bomberos que extinguieron las llamas. Los agentes procedieron a cortar el acceso a Candás en este punto, obligando a los coches a circular por el paseo marítimo.

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