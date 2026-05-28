El Coro Errante premia en Canarias al periodista naveto Fernando Canellada

El Coro Errante de la Comarca de la Sidra, de gira por las islas Canarias, entregó ayer en Las Palmas su galardón anual al periodista naveto Fernando Canellada, actual director del periódico "La Provincia/ Diario de las Palmas", perteneciente al mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA.

El acto tuvo lugar en Real Club Victoria de Las Palmas de Gran Canaria e incluyó las actuaciones del coro de la entidad anfitriona, el de la Comarca de la Sidra y el de la Casa de Galicia. Julián Fernández Montes, exalcalde de Nava, fue el encargado de presentar a Canellada y de glosar sus méritos para el galardón.

"Que se acuerden en mi patria y además viajen a Canarias supera lo imaginable en generosidad amistosa. Se han excedido los amigos del Coro Errante. En este rincón canario de la Asturias exterior agradezco unirme a la nómina de premiados, en la que me precede LA NUEVA ESPAÑA, mi madre y maestra periodística", afirmó Canellada, tras recoger un galardón que distingue a personas, instituciones o empresas que destacan por su apoyo y difusión de la música coral y de la tradición musical asturiana, valores que el Coro Errante promueve dentro y fuera del Principado.

"Lo esencial y más claro que debo decir son tres palabras: gracias, gracias y gracias. Conforme nuestro corazón avanza por la vida lleva consigo a rastras el repertorio de los paisajes donde ha vivido. Eso decía Ortega y Gasset. Y hay un paisaje que físicamente abandoné un día ya lejano: mi paisaje ha sido el de Nava", añadió Fernando Canellada.

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La gira del Coro Errante, que concluye hoy, incluyó actuaciones en La Aldea de San Nicolás, Teror o la sidrera Valleseco.