Un hombre resulta herido tras salirse de la vía y volcar con su coche en Pravia de madrugada

Un hombre ha resultado herido esta madrugada tras salirse de la vía y volcar con el coche en el que circulaba por la AS-368, en Bances, Pravia. Según los datos facilitados por el SAMU, que activó la UVI Móvil, al médico de Pravia y la ambulancia de Soto del Barco, se trasladó al afectado al Hospital San Agustín.

Los bomberos, en el lugar del accidente. / SEPA

El 112 recibió el aviso a las 1.07 horas de esta madrugada. Se indicó que había un coche volcado con una persona en su interior. De inmediato se movilizó a cuatro efectivos de con base en Pravia. Los bomberos inmovilizaron y extrajeron al afectado del turismo. Además, dieron aviso a la Guardia Civil y a mantenimiento de carreteras.

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Los efectivos de bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 2.37 horas.