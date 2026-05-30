Un hombre resulta herido tras salirse de la vía y volcar con su coche en Pravia de madrugada
El conductor tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital San Agustín
A. R.
Un hombre ha resultado herido esta madrugada tras salirse de la vía y volcar con el coche en el que circulaba por la AS-368, en Bances, Pravia. Según los datos facilitados por el SAMU, que activó la UVI Móvil, al médico de Pravia y la ambulancia de Soto del Barco, se trasladó al afectado al Hospital San Agustín.
El 112 recibió el aviso a las 1.07 horas de esta madrugada. Se indicó que había un coche volcado con una persona en su interior. De inmediato se movilizó a cuatro efectivos de con base en Pravia. Los bomberos inmovilizaron y extrajeron al afectado del turismo. Además, dieron aviso a la Guardia Civil y a mantenimiento de carreteras.
Los efectivos de bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 2.37 horas.
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