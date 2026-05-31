Artesanía, gastronomía y moda en el Mercado de Primavera de Noreña

Los Jardines del Ayuntamiento de Noreña acogieron este fin de semana su tradicional Mercado de Primavera con alrededor de una quincena de puestos. La cita ofreció a los visitantes productos gastronómicos, de artesanía, moda y también solidarios. Fue el caso del stand de Huellas Callejeras Noreñenses, con Cristina Fernández, Charo Vigil, Cristina Toribio y Fátima Álvarez, encargadas de estar al pie de cañón durante la mañana de este domingo.

"Somos una protectora local que se encarga, sobre todo, de los gatos de la zona", explicó Vigil. En este sentido, "realizamos todo tipo de rescates y gestionamos las siete colonias felinas de Noreña". En su puesto, además de poder realizar donaciones e interesarse por el trabajo de la organización, los asistentes también podían adquirir productos, todos ellos de segunda mano, que iban desde ropa, bisutería y hasta accesorios para las mascotas. "Nos parece una manera muy sostenible para conseguir fondos para ayudar a los animales", comentó la secretaria. A lo largo del sábado, "recaudamos más de 180 euros que irán destinados a servicios veterinarios".

Por la izquierda, Cristina Fernández, Charo Vigil, Cristina Toribio y Fátima Álvarez, de Huellas Callejeras Noreñenses. / L. R.

Otro de los expositores más veteranos del mercado noreñense es el de la Cofradía del Sabadiego. Allí, Teresa Jaimen se encarga de freír este típico producto de la gastronomía local con mimo y cariño. "Antes lo hacíamos con un microondas, pero de esta manera queda mucho más vistoso y el aroma que desprende atrae mucho más a la gente", asegura Miguel Cuesta, miembro de la cofradía. En general, están "muy contentos con los resultados del evento", en un fin de semana en el que el buen tiempo ha acompañado, aunque reconocen que "el cambio de ubicación ha despistado un poco a la gente".

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Por la izquierda, Víctor García, Teresa Jaimen, Víctor Mencía, Carina Otero y Miguel Cuesta, de la Cofradía del Sabadiego. / L. R.

La jornada de este domingo contó además con actuaciones de bandina tradicional por las calles de la villa, un concierto en el Quiosco de la Música para amenizar el vermú y juegos infantiles en la Plaza de la Cruz.