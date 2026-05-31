David Álvarez, alcalde de Pravia (PSOE): "Es pronto para hablar de candidaturas; la decisión sobre si volveré a presentarme la tomaré en verano"

David Álvarez es regidor de Pravia desde 2015. A menos de un año para las próximas elecciones municipales, en 2027, aún no está decidido si volverá a encabezar la candidatura del PSOE a la Alcaldía: tomará la decisión después del verano, aunque también explica que en todo caso es el partido, sus compañeros, quienes deberán opinar sobre si quieren que lidere de nuevo la lista para los comicios. Con la franqueza que le caracteriza, sin descartar ningún escenario, destaca que la reflexión sobre la continuidad tiene que ver con su vida personal y la desvincula de situación nacional que atraviesan el partido. En este momento prefiere centrarse en la gestión municipal y poner en valor el trabajo realizado y los proyectos destacados de este mandato.

-¿Se plantea volver a presentarse a la Alcaldía?

-Es una decisión que tomaré después del verano. Hay factores personales y también políticos que valorar. Siempre he sometido este tipo de decisiones al criterio de mi agrupación local y así seguirá siendo.

-¿Qué tendrá más peso en esa decisión?

-Por un lado, los aspectos personales y familiares, porque la política municipal exige mucho tiempo. Y la ausencia siempre afecta a la familia. En la política a veces hay juego sucio y las personas sufren, afecta a tu entorno. Luego también está la parte política. Evidentemente hay un proyecto local que es Pravia, que el partido tiene claro y que va a seguir en marcha. Nadie es imprescindible y los compañeros también decidirán si creen que yo puedo seguir aportando. También esa parte entra en la reflexión personal: hay que ser honesto con uno mismo y saber si estás en condiciones de aportar otros cuatro años o no. Una vez se valoren las cosas se verá. Esas son las claves de la decisión, tampoco hay más secretismo, la verdad...

-¿Influye en esa decisión la situación actual del PSOE en España, con varios frentes judiciales abiertos y la petición de elecciones anticipadas?

-No. Son planos distintos. Pravia es un proyecto local y la situación nacional es otra cuestión diferente. Ahora, si es verdad que hay decisiones a nivel nacional que pueden tener consecuencias a nivel municipal. Y me explico. Anda rondando por ahí, en diferentes medios, el tema del 'superdomingo' electoral, es decir, que coincidiera la convocatoria y celebración de municipales, autonómicas y generales. A mi juicio algo así sería un error.

-Explíquese.

-Como lo considero un error, lo tengo que decir. Nosotros lo vemos desde Asturias, donde tenemos una red potente de ayuntamientos que suelen elevar los votos para nuestro partido. Pero creo que la situación nacional en estos momentos no aportaría, más bien restaría, a los proyectos municipales socialistas.

-Este mandato ha salido adelante el proyecto con el consorcio Cadasa para dotar a Pravia de una segunda infraestructura de alimentación de agua que garantice el suministro en cualquier época del año.

-Si algo he tenido claro desde que asumí la Alcaldía es que este servicio debe ser público y de calidad. En este mandato era fundamental dejar resuelto el futuro del suministro de agua de consumo a las viviendas de Pravia. Es un proyecto muy ambicioso en el que empezamos a trabajar junto con Cadasa en el pasado mandato, que supone una inversión de más de ocho millones de euros y por fin ya ha salido a licitación.

-¿Qué supondrá para los vecinos?

-Garantizar un servicio básico y público de calidad. Después de los problemas que tuvimos en los últimos años, era uno de nuestros objetivos prioritarios. Estamos satisfechos y agradecidos al Gobierno de Asturias por entender la problemática y la sensibilidad que existe en torno al suministro de agua al municipio.

- ¿La actuación surge a raíz de los problemas de abastecimiento registrados hace un tiempo?

-No, en absoluto. Cuando se produjo la avería en nuestra captación propia y hubo problemas de suministro, el proyecto ya llevaba tiempo trabajándose. Sabíamos que una situación así podía ocurrir y por eso llevábamos años trabajando con Cadasa y con la consejería en una solución definitiva. Tenemos una captación propia con agua de mucha calidad que seguirá siendo la red prioritaria de abastecimiento. Lo que necesitábamos era una alternativa que permitiera seguir suministrando agua al depósito central de Pravia cuando esa captación sufriera una avería o cualquier incidencia. El abastecimiento es una competencia municipal, pero el Ayuntamiento de Pravia no tenía capacidad económica para afrontar una inversión de estas características. Por eso fue necesario negociar con la consejería y trasladar la importancia de esta actuación.

-¿Se están cumpliendo los objetivos del mandato?

-Pravia sigue afianzándose como cabecera de comarca y motor económico del Bajo Nalón. Ya lo está siendo, pero queremos mantener una línea de crecimiento. Para nosotros será muy importante la puesta en marcha del centro de empresas, que ya está construido. Estamos dotándolo de mobiliario y demás para poder ponerlo en marcha a lo largo de este año. También estamos trabajando con la Agencia Sekuens y el Principado en la definición del Plan General de Ordenación y en dotar de suelo industrial a nuestro municipio.

-¿Qué puntos se barajan para ese suelo?

-Nosotros hemos trasladado a la Administración autonómica la necesidad que tenemos de revisar nuestro Plan General, porque donde hay suelos industriales son zonas que después se declararon inundables. Tienen nuestro plan general y ahora son ellos quienes nos van a hacer propuestas que normativamente sean viables para trasladar a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias para hacer la modificación. Por tanto, está por ver, deben ser zonas que evidentemente no sean inundables para no perder tiempo.

-Pravia tendrá una nueva sede judicial.

-Las obras comenzarán en las próximas semanas. Se trata de una inversión muy importante del Gobierno de Asturias que reforzará un servicio fundamental para los ciudadanos y se consolidará, en el edificio de la antigua Azucarera, como un referencia.

-La antigua Azucarera concentra varios de los proyectos estratégicos del municipio. ¿Cómo está el centro de empresas?

-Se terminó de construir y recientemente aprobamos el reglamento que regulará su funcionamiento. Si no hay alegaciones, podremos abrir el plazo para que empresas y emprendedores soliciten instalarse.

-¿Existe interés empresarial?

-Sí. Hemos recibido numerosos contactos, especialmente de empresas tecnológicas y de emprendedores de la comarca. Si todos esos interesados formalizaran su solicitud, incluso tendríamos que empezar a plantearnos una segunda fase de ampliación.

- ¿Por dónde pasa el futuro económico de Pravia?

- Hay varios sectores. El tecnológico, donde contamos con empresas consolidadas y en crecimiento; el turístico, con nuevos proyectos de alojamiento y rehabilitación de inmuebles; y la agroalimentación, donde Pravia es un referente y continúa creciendo. Apoyado también por los fondos Leader del Grupo de Desarrollo Rural. Son estos tres sectores, sin dejar de lado al pulmón económico de nuestra comarca, que es el Grupo KP (Klöckner Pentaplast), que continúa siendo el referente empresarial de Pravia y de toda la comarca.

-¿Qué importancia tiene actualmente el sector turístico?

-Está creciendo. Hay proyectos de apartamentos turísticos, hoteles rurales e incluso iniciativas hoteleras de mayor tamaño. Algunos ya cuentan con licencia de obra y otros están pendientes de autorizaciones patrimoniales debido a la protección del casco histórico.

-El cultivo del kiwi se ha convertido en una referencia de la comarca.

-Es una actividad que genera empleo y riqueza en toda la comarca. Además, las empresas están trabajando para introducir variedades de kiwi que permitan escalonar la producción y desestacionalizar el empleo. También nos trasladan la necesidad de contar con más trabajadores formados en tareas específicas como la poda o el tratamiento de las plantaciones.

-¿No se encuentra a gente para trabajar en el sector?

-Trasladé ya en diversas ocasiones mi preocupación al Principado en este sentido, porque hace falta también tener certificados de profesionalidad o alguna titulación para empezar a sacar gente formada. Los empresarios del sector nos trasladan una preocupación, que es que necesitan gente que sepa podar, que sepa tratar las plantas...

-¿Reabre la piscina climatizada?

- Sí, la piscina climatizada y el gimnasio municipal. Llevan cerrados desde la inundación de 2019 y, tras años de trámites, obras y procedimientos judiciales, confiamos en poder reabrir la instalación en septiembre. Es una infraestructura muy demandada y vinculada a la salud y el bienestar de los vecinos.

-Tras todos estos años al frente del Ayuntamiento, ¿qué balance hace?

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-La política municipal es una experiencia muy exigente, pero también muy gratificante. Trabajar directamente por mejorar la vida de tus vecinos y ver cómo avanzan los proyectos del municipio compensa el esfuerzo.