La ampliación del servicio de comedor al mes de junio beneficia a 11.265 escolares de 96 colegios públicos de la región

Un cocido de garbanzos completo, con legumbres, verduras y carnes, además de sopa de su caldo de primero. Así fue el menú de este lunes en el comedor del colegio de Martimporra, en Bimenes, en un día muy significativo para la comunidad escolar asturiana, ya que por primera vez en la historia hay servicio de comedor en junio en los centros públicos de la región. Por este motivo, el presidente del Principado, Adrián Barbón, visitó el equipamiento yerbato y compartió el almuerzo con los alumnos. La medida beneficia a 11.265 alumnos de 96 colegios.

De los más de once mil escolares que utilizan el servicio este mes, 5.220 tienen derecho a comedor gratuito, vinculado al servicio de transporte escolar, y 6.045 lo pagan. En este sentido, el presidente del Principado recordó que el curso pasado se estableció un precio unitario por menú de 4,5 euros y que la medida de ampliar el servicio a este mes de junio supone una inversión de 1.064.389 euros, un presupuesto que incluye los salarios de los 150 cocineros y ayudantes de cocina, para la vigilancia, la limpieza y las auxiliares educadoras.

La medida se implanta en un total de 96 centros educativos de los que uno tiene servicio de catering, dos lo tienen prestado por un restaurante, 16 colegios lo tienen gestionado por una empresa y 77 cuentan con comedor de gestión propia, como es el caso de Bimenes, donde la cocinera Francis Gordillo y su ayudante, Meli Valvidares, prepararon este lunes el delicioso menú. "Está muy rico", afirmó Barbón sobre el plato que degustó junto a los estudiantes. El jefe del Ejecutivo asturiano estuvo acompañado en la visita por el alcalde, Aitor García, la segunda teniente de Alcalde, Isabel Montes, el concejal de IU y tercer teniente de Alcalde, Jorge Luis Sánchez, y el edil del PSOE, Jairo Ordiales, quienes fueron recibidos por el director del colegio, Braulio Pantiga.

La visita de Barbón se produce el primer día lectivo de junio en el que empieza a operar la reducción de jornada previa a las vacaciones de verano. Los escolares que no se quedan al comedor salen a las 13.00 horas, y los que lo usan almuerzan entre esa hora y las 14.00 horas.

La ampliación del comedor a los meses de junio y septiembre, una demanda de los padres y madres de alumnos, estuvo en el origen de la movilización docente del 2025. No se produjo por el hecho de que se habilitara el servicio, sino por la extensión de jornada aparejada para los profesores en estos periodos, a la que los docentes se oponían. El conflicto se enquistó de tal manera que acabó por suponer la dimisión de quien entonces era consejera de Educación, Lydia Espina.

"Joya de la corona"

"El comedor es la joya de la corona del colegio de Bimenes, todo con producto de kilómetro cero", destacó este lunes el alcalde de Bimenes, Aitir García, durante la visita institucional al centro. También el director del colegio, Braulio Pantiga, sacó pecho de la gestión de los almuerzos "porque en 16 años no ha habido ni una sola queja, la cocinera es de 10".

Está tan buena la comida que algunos alumnos "comen aquí las lentejas, pero no en casa", añadió Pantiga, quien agradeció la presencia de Barbón "pues la iniciativa partió del alumnado, que decidió trasladarle personalmente esta invitación mediante una carta". "Su visita supone un importante respaldo para el trabajo que se realiza en la escuela rural y al proyecto de innovación educativa que estamos desarrollando".

Y es que antes del almuerzo, el alumnado guió a Barbón y a la comitiva por el centro educativo, donde visitó el trabajo relacionado con la "Misión Artemis" a la luna de los escolares de Educación Infantil, también los espectaculares trabajos de los estudiantes sobre los sectores primario, secundario y terciario.

El recorrido por el centro, en el que los pequeños se mostraron muy cariñosos con el Alcalde y con el presidente del Principado, finalizó con "Cuando sea grande quiero ser...", un trabajo en el que los escolares mostraron las profesiones que les gustan mediante unas elaboradas maquetas, algunas con luces.

Además, incluyeron un código QR que llevaba a un mensaje de audio en el que los niños, en un salto temporal de 20 años, se imaginan como adultos que son pilotos, enfermeras, peluqueros o pintoras. También acudió Barbón a la Escuela Infantil para niños de hasta 3 años, donde accedieron sin hacer ruido, pues los niños estaban en la hora de la siesta.

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Al sonar el timbre del comedor, todos acudieron a sentarse a la mesa para disfrutar del cocido de garbanzos que hubo este lunes en el colegio de Martimporra. Quedaron algunas anécdotas de la jornada en el comedor, como que, a la hora de sentarse a la mesa, el edil socialista de Bimenes, Jairo Ordiales, se quedó sin silla. Rápidamente el regidor se levantó para colocar su servicio en el cabecero de la mesa y ceder su asiento a Ordiales.