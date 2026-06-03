La carrera "Oso BTT Proaza", con más de 200 participantes, deja "sensaciones inmejorables" en el concejo y ganas de repetir
La Corporación municipal agradece a corredores y aficionados la masiva afluencia y el ambiente "excepcional" de la prueba deportiva, que planean repetir con una segunda edición
Con ganas de repetir. Así se quedaron en Proaza tras la exitosa primera edición de la prueba deportiva "Oso BTT Proaza" celebrada el pasado domingo en el concejo, en la que participaron más de 200 corredores de Asturias y Cantabria. El buen ambiente y la masiva afluencia de acompañantes y público han generado un balance muy positivo en el Ayuntamiento, que apostará por una nueva edición.
"La cita dejó sensaciones inmejorables", destacan de la Corporación municipal, que colaboró con la organización, la Escuela de Ciclismo Viella, de Siero, para que todo saliera a la perfección en la prueba deportiva, que está incluida en el campeonato Futurobike 2026.
Según indican, el ambiente fue "excepcional desde primera hora en el circuito, que discurría junto al colegio público Nicolás Albuerne, el parque infantil y el polideportivo municipal, que se llenaron de familiares y miembros de los clubes".
Promoción entre los niños del concejo
"Oso BTT Proaza" llenó de gente la capital del concejo desde primera hora de la mañana, cuando salieron los participantes no federados de la categoría Promoción, diseñada para acercar el ciclismo a los niños de Proaza y los Valles del Trubia. A las 11.00 horas comenzaron las categorías de Promesas, Principiantes, Alevines e Infantiles. La jornada concluyó con la entrega de premios a mediodía.
Desde el Consistorio quieren poner el foco de atención sobre la labor realizada por la Escuela de Ciclismo Viella, así como agradecer su apoyo a patrocinadores (EDP, Caja Rural y Covirán Proaza), colaboradores (Fundación Oso Asturias y CGS asfaltos) y empleados municipales. "Empezamos ya a plantear la segunda edición", avanzan desde la Corporación.
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