La Confederación Hidrográfica del Cantábrico mejora el desagüe de los ríos Páramo y del Valle de la Magdalena en Teverga

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) desarrolla los trabajos de mejora de la capacidad de desagüe del río Páramo y del río del Valle de la Magdalena, en San Salvador, en el municipio de Teverga.

Las labores principales consistieron en la retirada de elementos que obstaculizan el paso del agua, como acumulaciones de troncos o restos vegetales, y en labores selectivas sobre la vegetación de ribera.

Con estas intervenciones se recupera la capacidad de desagüe ordinaria del cauce, reduciendo el riesgo de pequeños desbordamientos durante crecidas moderadas. La actuación se desarrolla a lo largo de un tramo de 260 metros de longitud y cuenta con un presupuesto de 12 000 euros.

Una mejora de los cauces teverganos que se realiza en el marco del convenio firmado entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Teverga para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces en el término municipal, en el que se contempla una inversión de 120.000 euros durante un plazo de cuatro años.

La Confederación recuerda que las denominadas coloquialmente como “limpiezas” de cauces, la retirada de elementos que obstruyen el paso del agua, como troncos o sedimentos, tienen un efecto limitado frente a grandes crecidas, ya que su eficacia se centra en prevenir desbordamientos ante incrementos moderados de caudal. Por ello, la reducción del riesgo de inundación requiere un conjunto más amplio de medidas, entre las que cobra especial importancia evitar la ocupación de las zonas inundables.

Además de la retirada de elementos que obstruyen los cauces, la Confederación desarrolla actuaciones orientadas a mejorar las condiciones ambientales de los ríos, como la recuperación de la vegetación de ribera, la eliminación de azudes en desuso y el control de las especies invasoras.

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En el año 2025, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico destinó 5,9 millones de euros a trabajos de conservación y mantenimiento de cauces en 263 actuaciones distribuidas por 100 municipios.