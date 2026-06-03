Nava escancia y brinda por el futuro de la sidra en su Día Mundial: "Es patrimonio porque alrededor de ella se construye comunidad"

"La sidra es patrimonio porque construye comunidad, pero eso no obliga a mirar para otro lado cuando hablamos de alcohol". Con esa reflexión, el antropólogo y profesor de la UNED Xuan de Con centró este martes el acto institucional del Día Mundial de la Sidra en una cuestión que considera "clave" para el futuro de la cultura sidrera asturiana: aprovechar el reconocimiento de la Unesco para reforzar la educación y promover "una relación consciente y responsable" con el consumo.

De Con fue el encargado de leer el manifiesto de la jornada en el Museo de la Sidra de Nava, donde defendió que la declaración de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad impulsa mucho más que una bebida. "Reconoce un mundo de prácticas, conocimientos, espacios y vínculos sociales", señaló en su intervención, antes de subrayar que la importancia de la sidra radica "en todo lo que ha generado históricamente a su alrededor: las pomaradas, los llagares, los oficios tradicionales, el escanciado, las espichas, los chigres, la lengua y las formas de convivencia".

El antropólogo insistió en que el valor patrimonial de la sidra no se encuentra "en el alcohol como sustancia", sino en la cultura que ha sido capaz de articular durante generaciones. "La sidra es patrimonio porque alrededor de ella se construyó comunidad", defendió, y por ello consideró un error" reducir el debate únicamente a la dimensión sanitaria del consumo" o, por el contrario, ignorar los riesgos que este puede implicar.

Desde la escuela

Y de ahí que el reconocimiento a la cultura sidrera ofrecezca "una oportunidad excepcional para trabajar la educación en salud" desde una perspectiva más amplia. Xuan de Con apostó por que la escuela puede servirse de la sidra como elemento cultural para abordar cuestiones relacionadas "con el paisaje, la biodiversidad, la historia, la memoria colectiva, la alimentación o los oficios tradicionales", pero también para "hablar con claridad de límites, prevención y consumo responsable".

"Reconocer el valor cultural de la sidra no significa negar la realidad del alcohol ni convertir el patrimonio en una invitación acrítica al consumo", advirtió. Por el contrario, defendió que una adecuada transmisión de la cultura sidrera "debe ayudar a comprender que pertenecer a una tradición no implica necesariamente beber, y que el conocimiento del patrimonio puede convivir perfectamente con los mensajes de prevención".

Xuan de Con, en su intervención / Juan Plaza

Durante su intervención también contrapuso la cultura sidrera tradicional a determinadas formas contemporáneas de consumo "excesivo y descontextualizado". Frente a fenómenos como los atracones de alcohol vinculados al ocio de fin de semana o el consumo compulsivo, reivindicó los valores de "sociabilidad, convivencia y moderación" asociados históricamente al mundo de la sidra. "El patrimonio puede ayudarnos a distinguir entre compartir y excederse, entre celebrar y hacerse daño", concluyó.

La conmemoración reunió a representantes militares, alcaldes y cargos municipales de Nava, Cabranes, Sariego, Bimenes, Colunga, Noreña, Cabrales, San Martín del Rey Aurelio, Piloña, Langreo, Sobrescobio y Caso, así como a la teniente de alcalde de Villaviciosa y representantes municipales de Siero, junto a numerosas asociaciones y entidades vinculadas al sector, entre ellas la Cofradía de los Siceratores.

Interés en el medio rural

Avelino Fuentes, presidente de la Federación Asturiana de Sidra Casera (Fascas), destacó durante la sesión el crecimiento que está experimentando la elaboración artesanal y el interés que despierta entre nuevos habitantes del medio rural. Según explicó, los cursos de poda, iniciación a la elaboración y otras actividades formativas "están registrando una notable participación", mientras el calendario de concursos y encuentros sidreros permanecerá prácticamente completo durante los próximos meses.

Juan Stové, director del Museo de la Sidra de Nava, ofreciendo un culín / Juan Plaza

Por su parte, el presidente de la DOP Sidra de Asturias, Jorge García, subrayó la importancia de consolidar el Día Mundial de la Sidra como una fecha de referencia para todo el sector. García destacó además el impulso que ha supuesto el reconocimiento de la Unesco y recordó que la sidra amparada por la denominación de origen creció un 8 por ciento el pasado año. "Los asturianos tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra bebida y de nuestra cultura", afirmó, al tiempo que defendió el consumo de sidra elaborada con manzana asturiana como una forma de apoyar la economía regional.

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El acto concluyó con un escanciado simultáneo de todos los asistentes una imagen ya icónica en esta celebración. La iniciativa se repite desde hace cuatro años, cuando comenzaron las acciones de reivindicación que desembocaron en la declaración de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Un reconocimiento que el sector exhibe ahora como un aval para seguir impulsando la proyección social, cultural y económica del mundo de la sidra, con conciencia y con la certeza, como señaló la directora general de Desarrollo Rural, Begoña López, "con este acto empieza oficialmente el verano".