Alerta por robos en Bimenes: el Ayuntamiento pide a los vecinos extremar las precauciones
El Consistorio reclama especial atención ante la presencia de un vehículo sospechoso, un Peugeot 206 de color azul con matrícula Z-1962-BP
El Ayuntamiento de Bimenes ha emitido un aviso dirigido a la población para que extreme las medidas de precaución tras registrarse en las últimas horas varios robos en domicilios. Según la información difundida por el Consistorio, algunos de estos hechos se habrían producido incluso con los propietarios en el interior de las viviendas.
Ante esta situación, el Ayuntamiento solicita la colaboración ciudadana y pide especial atención ante la presencia de un vehículo sospechoso, un Peugeot 206 de color azul con matrícula Z-1962-BP, que habría sido relacionado con los hechos investigados.
Desde el Consistorio se insta a cualquier persona que observe dicho vehículo o detecte movimientos sospechosos a comunicarlo de inmediato a la Guardia Civil a través del teléfono 062.
Además, algunos vecinos aseguran haber detectado la presencia de los presuntos autores de estos robos en localidades de concejos limítrofes como Nava y Cabranes, donde también se habrían producido episodios similares en los últimos días. No obstante, por el momento no ha trascendido información oficial que confirme la relación entre todos estos hechos.
Asimismo, el Ayuntamiento recuerda la importancia de reforzar las medidas básicas de seguridad en los hogares, evitando dejar puertas y ventanas abiertas o sin asegurar, especialmente durante las ausencias de los residentes.
El aviso municipal busca reforzar la vigilancia vecinal y prevenir nuevos incidentes mientras continúan las actuaciones de las fuerzas de seguridad, que ya están trabajando en estos hechos.
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