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Pravia desafía a la lluvia y sale en procesión con el Santísimo sobre las alfombras florales y de sal: "Es el año que más guapas quedaron"

Los niños y niñas de Primera Comunión fueron los auténticos protagonistas, aunque hubo que acelerar el paso por momentos debido a los chubascos, que destiñieron algunas de los tapices

Pravia desafía a la lluvia y sale en procesión con el Santísimo sobre las alfombras florales y de sal: "Es el año que más guapas quedaron"

Pravia desafía a la lluvia y sale en procesión con el Santísimo sobre las alfombras florales y de sal: "Es el año que más guapas quedaron"

Sara Arias

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Sara Arias

Pravia

La lluvia intermitente de esta mañana de jueves no impidió que los pravianos celebrasen la misa y procesión de Corpus Christi, que discurrió por encima de las bonitas y trabajadas alfombras florales y de sal que elaboraron un grupo de voluntarios de la parroquia. Los niños y niñas que han recibido la Primera Comunión este año fueron los grandes protagonistas abriendo el paso religioso que recorrió el casco histórico de la villa.

La procesión de Corpus de Pravia, en imágenes

La procesión de Corpus de Pravia, en imágenes

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En imágenes, la procesión de Corpus sobre las alfombras florales y de sal en Pravia / Sara Arias

La misa, abarrotada de fieles, fue presidida por el párroco Gaspar Muñiz Álvarez, quien animó a los presentes en la homilía a estar presentes con Dios y pidió un aplauso para las personas que han confeccionado las alfombras de Corpus que, según afirmó, "es el año que más guapas quedaron, para mí, aunque el agua intentó empañar un poco la celebración, eso no quita para reconocerles las horas y esfuerzo".

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El paso religioso salió de la Colegiata hacia la plaza de Marquesa de Casa Valdés, donde se produjo la bendición de Corpus Christi, para continuar por la céntrica calle San Antonio, donde los pétalos caían de las ventanas al paso del Santísimo. La comitiva regresó al templo parroquial apurada por la lluvia que comenzaba a hacerse más fuerte en la villa praviana.

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