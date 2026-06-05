El IES Peñamayor de Nava, graduado en solidaridad: así apoyan los alumnos a los niños enfermos de cáncer

En las aulas del IES Peñamayor de Nava se enseñan muchas asignaturas. Y también lecciones que sirven para la vida, para empatizar con quienes atraviesan una enfermedad y precisan de la comprensión de los demás. El centro celebró este jueves una jornada especial para sensibilizar sobre el cáncer infantil y juvenil, en la que participó de forma excepcional el presidente de la Asociación Galbán, Lennart Koch, y que ha dejado huella entre los participantes.

Alumnado y profesorado constuyeron una gran estrella dorada humana, símbolo de solidaridad con los niños, niñas y adolescentes que luchan contra esta enfermedad. Además, leyeron un manifiesto en el que se puso en valor la importancia de la empatía, la cercanía y el acompañamiento a las familias que atraviesan momentos especialmente difíciles.

La jornada también sirvió para cerrar un círculo emocional iniciado el curso pasado. Entonces, el alumnado elaboró mensajes de apoyo y cariño dirigidos a los menores atendidos por la Asociación Galbán. Esos mensajes llegaron a sus destinatarios, y han tenido ahora respuesta en forma de cartas de agradecimiento. El gesto emocionó a muchos estudiantes, encantados de poder dar luz y esperanza a quienes no están pasando por su mejor momento.

Empatía

El presidente de Galbán quiso expresar por todo ello su gratitud al IES Peñamayor, por su sensibilidad y compromiso, subrayando el respeto, la madurez y el sentido del humor del alumnado.

Noticias relacionadas

Se trata del tercer año consecutivo en el que el centro organiza esta actividad, consolidando así un proyecto educativo que trasciende lo académico para adentrarse en lo humano. Porque en el IES Peñamayor, además de aprender matemáticas, lengua o ciencias, se aprende algo igual de importante: a mirar al otro con empatía, a ponerse en su lugar y a no ser indiferente ante el dolor ajeno.